Майже "побачила": ракета РФ в Польщі "цікавилась" дислокацією ЗРК Patriot, — експерти

У місцевості, куди залетіла російська ракета, перебували підрозділи армій США та Німеччини, зауважили експерти. Ракету не збили й вона стала демонстрацією сили Кремля.

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Російська ракета, яка під час масованої атаки 29 грудня проникла на територію Польщі, побувала у місці дислокації німецько-польського ЗРК Patriot. Крім того, поруч розташована військова база США і невеликий навчальний аеродром. Про особливу траєкторію ракети РФ розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти вказали, що ракету РФ помітили у районі населеного пункту Вулька-Лабунська — за 7 км від міста Замосць у Люблінському воєводстві. Прикметно те, що вона проникла на відстань майже 45 км від польсько-українського кордону, і її польська армія, схоже, не змогла збити, ідеться у дописі.

Ракета РФ проникла у Люблінське воєводство у Польща Фото: Defense24 На яку відстань у Польщі проникла ракета РФ 29 грудня Фото: Google Maps

Тим часом саме біля Замосця до листопада 2023 року дислокувався комплекс Patriot, встановлений Бундесвером для захисту повітряного простору над Польщею. Точні координати відомі, оскільки у соцмережі X опублікували повідомлення про завершення чергування цієї системи ППО. Російська ракета пролетіла саме там, де стояв комплекс.

Ще один об'єкт, який міг зацікавити росіян — це військова база США, розташована біля Замосця. У цьому населеному пункті є аеродром, де проходить навчання 82-а повітряно-десантна дивізія американської армії. Експерти пишуть, що, ймовірно, це також могло "зацікавити" ракету РФ.

Представники Збройних сил Польщі заявляють, що "бачили" ракету і навіть підняли у повітря винищувачі F-16. Однак ракету не збили, нагадали експерти. Цей інцидент — другий з початку війни в Україні. Попередня надзвичайна подія сталась весною 2022 року — тоді ракета Х-55 пролетіла 450 км, дісталась до Бидгоща і її також не зрозуміло, чи збили.

В підсумку на порталі вказують, що РФ могла продемонструвати свою силу, показавши, як безборонно наближається до баз США та Німеччини. З іншого боку, ситуація свідчить про те, що Польща, можливо, не здатна справитись з таким видом загрози.

Обстріл 29 грудня 2023 року — деталі

Зазначимо, 29 грудня під час масованої ракетно-дронової атаки ЗС РФ по Україні на території Польщі помітили невідомий літаючий об'єкт. Пізніше польська влада припустила, що це могла бути ракета: у зв'язку з надзвичайною подією сили ППО перевели у стан готовності. Президент Польщі Анджей Дуда зібрав засідання Радбезу і заслухав пояснення військових. Посадовці заявили, що ракета була російська — її помітили на радарах і стежили, як вона три хвилини маневрувала. Також повідомили, що у момент загрозі до точки проникнення надіслали винищувачі F-16.

Тим часом українські сили ППО збили майже 80% російських ракет і дронів, які загрожували українцям. Однак внаслідок удару РФ загинуло 30 українців, є руйнування у найбільших містах України.