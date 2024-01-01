"Без жодних вагань": Кім Чен Ин заявив про готовність знищити США та Південну Корею

Лідер КНДР закликав свою армію використати ядерну зброю в разі провокації. У Південній Кореї пообіцяли у відповідь швидкий кінець його керівництва країною.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав свою армію "ретельно знищити" США та Південну Корею в разі провокації. Про це 1 січня повідомили в AP News.

Саму Південну Корею лідер КНДР назвав "колоніально підпорядкованою державою", чиє суспільство "зіпсоване культурою янкі". Кім Чен Ин заявив, що в разі конфлікту для "придушення" сусідньої країни його військові мають використати всі доступні засоби — включно з ядерною зброєю.

У Міністерстві оборони Південної Кореї відповіли, що в разі ядерного удару їхні й американські сили вмить наблизять кінець уряду Кім Чен Ина.

Минулого тижня лідер КНДР уже повідомляв, що у 2024 році його війська запустять ще три супутники-шпигуни. До того ж країна має виготовити більше ядерних матеріалів і розробити ударні безпілотники.

31 грудня Кім Чен Ин також наголошував на розвитку ядерного потенціалу країни. Він звинуватив США й "інші ворожі сили" в протистоянні та заявив про готовність надати "смертельного удару".

"Щоб повністю знищити їх, мобілізувавши всі найжорсткіші засоби та можливості без жодних вагань", — додав лідер.

Водночас президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у своїй новорічній промові повідомив, що посилить військові засоби превентивного удару та протиракетної оборони.

Експерти передбачають, що невеликі військові зіткнення між країнами можуть статися вже цього року — вздовж кордону. За прогнозами фахівців, КНДР випробує запуски міжконтинентальних балістичних ракет та іншу нову зброю.

У ЗМІ додали, що ядерний арсенал Північної Кореї оцінюють по-різному — від приблизно 20-30 бомб до понад 100. Очікується, що Кім Чен Ин продовжить посилювати свою риторику, щоб у разі перемоги Дональда Трампа на виборах змусити США до компромісу.

Нагадаємо, у ЗМІ інформували, що КНДР може вдатися до кібератак і кіберпровокацій під час виборів у США та Південній Кореї.

Також у ЗМІ передавали, що Кім Чен Ин наказав армії та оборонно-промисловому комплексу швидше підготуватися до війни.