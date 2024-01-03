"Готуються до тривалої війни": розвідка Британії назвала нову тактику обстрілів ЗС РФ

На думку аналітиків, противник тимчасово відмовився від ударів по енергетичній інфраструктурі та перейшов до оборонної промисловості. Це незабаром може змінитися знову.

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Російські окупанти активізували масовані атаки мирних українських міст за допомогою різного озброєння. У звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 3 січня назвали причину таких дій противника.

За словами аналітиків, відбулося збільшення інтенсивності ударних операцій проти України 29 грудня, коли ЗС РФ атакували відразу кілька українських регіонів.

Тоді противник задіяв значну частину запасів крилатих і балістичних ракет, які він накопичував останні кілька місяців.

"Нещодавні удари, ймовірно, насамперед спрямовані на оборонну промисловість України. Це контрастує з великими атаками минулої зими, під час яких пріоритетом були удари по енергетичній інфраструктурі України", — йдеться в повідомленні.

Водночас британські аналітики продовжують, що росіяни не відмовлятимуться від ударів по енергетичних об'єктах і з часом відновлять цю кампанію. У грудні фіксувалися кілька подібних випадків.

Нові операції говорять лише про те, що ЗС РФ тимчасово змінили підхід до нанесення дальніх ударів.

"Російські планувальники майже напевно визнають зростаючу важливість оборонного промислового потенціалу, оскільки вони готуються до тривалої війни", — підсумували в британській розвідці.

У британській розвідці розповіли, для чого ЗС РФ активізували обстріли України Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти запустили по мирних містах України понад 100 повітряних цілей, що призвело до руйнувань, жертв і постраждалих. При цьому більшу частину цілей вдалося перехопити українській системі протиповітряної оборони.

Вночі та вранці 2 січня ЗС РФ атакували Київ і Харків. У столиці загинули двоє людей, ще 52 людини — постраждали. Загалом жертв ворожого обстрілу у двох регіонах — 5. Противник випустив 99 повітряних цілей, 72 з яких вдалося перехопити.