Колаборантка, яка готує дітей з Криму до війни з Україною, отримала підозру, — подробиці

За інформацією СБУ, Ані Григорян очолює так званий "центр військово-патріотичного виховання "Авангард", де школярів готують до бойових дій. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.

Related video

Соратниця очільника окупаційної влади в Криму Сергія Аксьонова Ані Григорян, яка є так званою заступницею керівника "комітету молодіжної політики Криму", отримала підозру від Служби безпеки України. Про це повідомляє СБУ 4 січня.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку, яку призначили на цю "посаду" за особистої протекції гауляйтера Аксьонова у листопаді 2022 року для масового нав’язування кремлівської пропаганди серед підростаючого покоління.

Що відомо про діяльність Ані Григорян в Криму

"Перебуваючи у лавах загарбницького "уряду", Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України та вступати до російських військових училищ", — повідомляють в СБУ.

З такими "тезами" жінка виступала перед сотнею учнів у Форосі на шкільних зборах восени 2023 року.

Відомо, що Ані Григорян очолює так званий "центр військово-патріотичного виховання "Авангард", який створено окупантами на території півострова.

Там російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактиці ведення бою та проводять з дітьми вогневу підготовку із застосуванням різних зразків стрілецького озброєння.

Крім військового "курсу" учнів "обробляють" ідеологічно, щоб сформувати у них вороже ставлення до нашої держави і підготувати до участі у бойових діях проти Сил оборони України.

Важливо

Акторку Гатун, яка зіграла українку "сі Скадовська", внесли у базу "Миротворець" (фото, відео)

"Щоб примусово залучити дітей до "Авангарду", колаборантка дає прямі вказівки директорам шкіл та проводить відповідну роботу з батьками", — додали в СБУ.

За інформацією працівників українських спецслужб, на підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Григорян про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора).

За цією статтею колаборантці загрожує позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув'язнення.

Оскільки Ані Григорян перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти держави.

Раніше у мережі повідомляли про "святкування" росіян. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області так звані "рятувальники" згоріли в бані під час "професійного свята".