Окуповані території можуть залишитися без води на 10-20 років, — правозахисники

За даними Східної правозахисної групи, пропаганда РФ уже готує українців у захоплених регіонах до того, що труднощі можуть затягнутися на десятки років.

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Російські загарбники готують жителів тимчасово окупованих територій України до того, що водопостачання може не бути ще кілька десятків років. Про це повідомляє Східна правозахисна група в соціальній мережі Facebook 5 січня.

Зазначається, що до відсутності води в регіонах, які тимчасово контролює Кремль, готувати українців почала російська пропаганда. Цей процес може затягнутися для людей на багато років.

"Пропаганда РФ почала готувати місцевих жителів окупованих територій до відсутності водопостачання впродовж 10-20 років. Крім того, окупаційна влада планує обмеження на вирощування вологолюбних сільгосподарських культур для місцевого населення", — йдеться в повідомленні.

Такий прогноз зробили окупаційні науковці з "Донгінпрошахт" і почали поступово поширювати цю інформацію серед мешканців в окупації. Крім того, противник хоче побудувати спеціальні гідрогеологічні загородження та наповнювати їх шахтними водами.

До слова, шахтні води вже почали використовувати в захоплених регіонах і подають їх українцям для використання в побутових цілях.

Нагадаємо, 22 грудня в Центрі національного спротиву заявили, що в більшості окупованих населених пунктів відсутнє опалення та електроенергія. За даними підпілля, через дефіцит робітників і відсутність капітальних вкладень у підтримку інфраструктури населені пункти залишилися без базових речей.