Ухилянт в ТікТок показав, як вплав дістався до Румунії, і що на нього там чекало (відео)

За 2 км від кордону українського втікача затримали румунські поліцейські і повезли у відділок. Зараз втікач вже облаштовується в Угорщині.

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Ухилянт Павло з України втік від мобілізації за кордон. Він добирався до Румунії вплав, а зараз вже перебуває в Угорщині. Про свої "пригоди" хлопець розповів у ТікТок у "Щоденнику вільного".

"Це я весь мокрий, весь голий, в самій куртці. Холодно, але зато де я? Я зараз в Румунії. Йду трасою до населеного пункту, щоб там знайти сухий одяг і чай, чи каву. Потім піду зваватися в прикордонну службу. Йдеш і навіть повітря якесь інше, впевненість інша. Та х*ня, що мене чекала, позаду. Взагалі все легше пройшло, ніж я думав", — розповідає Павло.

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За словами хлопця, трасою він йшов недового, його помітили місцеві і викликали поліцію.

"Після того, як я потрапив в Румунію, я пройшов 2 км, і до мене зразу приїхала поліція, я сказав, що я з України, вони (правоохоронці — ред.) попросили документи, я надав. Вони знали, що треба зі мною робити. Вони завезли мене в дільницю. Там дали сухий одяг, мокрі речі я поправ, до ранку вони висохли. Возили мене знімати відбитки пальців. Я ночував в дільниці, навіть принесли поїсти", — радісно розповідає Паша.

Наступного дня його посадили в автобус і повезли назад до українського кордону.

"Я не боявся, знав що мене не будуть здавати. Вони взяли там якийсь папірець. Потім мене повезли до посольства Румунії а далі вглиб країни до міграційної служби і дали лист, який дає нам можливість пересуватися в Румунії і ще якісь документи. Після того я виїхав з Румунії до Угорщини, там, я показав цей лист, і мене пропустили. Тепер я можу поїхати в будь-яку країну за цими документами", — розповів хлопець.

В коментарях під дописом підписники пораділи, що він живий, назвали "героєм" і привітали зі свободою. Знайшлися й ті, які висловили свою огиду ухилянту.

Зазначимо, що в Україні ухилення від призову на військову службу – карається обмеженням волі на строк до трьох років. Також Павлові "світить" покарання за незаконний перетин державного кордону у військовий час. В усіх випадках незаконного перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років незалежно від способу, їхні дії, як розповідають адвокати, можуть також кваліфікуватися за статтею 336 КК (ухилення від мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).

Перетин кордону поза пунктами пропуску (через ліс, річку, у багажнику автомобіля тощо) передбачає адміністративну відповідальність, за статтею 204-1 КУпАП (незаконний перетин або спроба незаконного перетинання державного кордону України). За вчинення цього адміністративного правопорушення передбачено штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт.

Нагадаємо, що українка оголосила збір на хабар для чоловіка-ухилянта. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала в Лісабон. Вже рік вона змушена жити в чужій країні без чоловіка. Щоб його вивезти, жінка збирала 4000 євро.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі геолог "оригінально" ухилився від мобілізації. Свою відмову він аргументував тим, що раніше вже складав присягу на вірність Росії.