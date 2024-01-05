В РФ депутат запропонував робити картонні фігури військових, щоб ті проводили час з родинами (фото)

Скрин з публікацією почав розлітатися мережею, але сам депутат вранці заявив, що "геніальну ідею" про ростові фігури на своїй сторінці ВКонтакті не викладав.

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В Росії депутат Вологодської міськдуми Михайло Козирєв вигадав, як зробити так, аби окупанти, які воюють проти України, могли бути присутніми на сімейних застіллях і на фото з родинами. Він запропонував робити їхні зростові вігури з картону. Про це пише видання Baza.

Повідомляється, що депутат на своїй сторінці "ВКонтакті" о 1:58 ночі 5 січня розмістив публікацію, в якій проінформував, що під час зустрічі з товаришами в нього виникла ідея робити ростові ляльки російських солдатів і дарувати їх їхнім родинам.

"Поговорили з товаришами і прийшла в голову, як мені здається, геніальна ідея, а що якщо ми подаруємо родинам мобілізованих ростові фігури з фотозображенням їхніх захисників, щоб родини могли зустріти Різдво разом", — написано в пості.

Депутат додав, що не було вирішено, чи робити фігури у повний зріст, чи до половини, щоб можна було посадити за стіл.

Скрин з публікацією почав розлітатися по місцевих пабліках, але сам депутат вранці заявив, що "геніальну ідею" про ростові фігури на своїй сторінці "ВКонтакті" він не викладав, і взагалі все це — фейк і фотошоп.

За словами депутата, він написав заяву до поліції і запевняє, що заяву до правоохоронних органів також написали і жінки, фотографії яких використовувалися для посту. Михайло Козирєв припускає, що таке могли влаштувати його конкуренти на тлі майбутніх виборів.

Нагадаємо, що в Челябінській області місцевий депутат прифотошопив свою голову до тіла іншого депутата, бо в нього не вийшло фото, де він підписується за Путіна.