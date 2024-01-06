США пропонує $10 млн винагороди за інформацію про спонсорів ХАМАС

18 жовтня 2023 року Міністерство фінансів США додало всіх п’ятьох осіб до списку глобальних терористів особливої категорії (SDGT).

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Сполучені Штати пропонують виплатити винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка дозволить "зруйнувати фінансову мережу" палестинського руху ХАМАС. Про це повідомляє пресслужба Держдепартамент США.

В рамках програми "Нагорода за правосуддя" США розраховує отримати інформацію про п’ятьох фінансових посередників, які керують компаніями в інвестиційному портфелі ХАМАС і сприяють діяльності угруповання.

Серед них: Абдельбасіт Хамз Ельхасан Хайра, Амер Камаль Шариф Альшава, Ахмед Саду Джахлеб, Валід Мохаммед Мустафа Джадаллаха та Мухаммад Ахмад ' Абд Аль-Даїм Насралла.

Що відомо про фінансових посередників ХАМАС

В пресслужбі зазначають, що Абдельбасіт Хамз Ельхасан Хайра проживає в Судані та є фінансистом ХАМАС. Крім того у заяві додають, що він керував кількома компаніями в інвестиційному портфелі угруповання та був причетний до переказу майже 20 мільйонів доларів офіційним особам ХАМАС. Хамза також має давні фінансові зв’язки з "Аль-Каїдою" та пов'язані з Усамою бен Ладеном компанії в Судані.

Амер Камал Шариф Альшава, Ахмед Саду Джахлеб і Валід Мохаммед Мустафа Джадалла — оперативники ХАМАС та частина інвестиційної мережі угруповання у Туреччині.

Також Держдепартамент шукає інформацію про Мухаммеда Ахмада Абд аль-Даїма Насралла. В пресслужбі уточнили, що він є давнім оперативником ХАМАС і має тісні зв'язки з іранськими структурами. За інформацією відомства, він причетний до передачі десятків мільйонів доларів угрупуванню.

18 жовтня 2023 року Міністерство фінансів США додало всіх п’ятьох осіб до списку глобальних терористів особливої категорії (SDGT).

Нагадаємо, раніше армія оборони Ізраїлю оголосила про руйнування масштабної мережі тунелів ХАМАС, розташованої під Палестинською площею в місті Газа.