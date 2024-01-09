Схема на $3 млн: в Україні побільшало батьків-одинаків, які через суд оформили опіку, — ЗМІ

За даними журналістів, торік суд тільки в Білгород-Дністровському суді ухвалив 853 рішення на користь батьків. Послуга коштувала від 3500 доларів, клієнти платили адвокатам за договором.

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Із запровадженням воєнного стану в Україні різко зросла кількість чоловіків, які через суд відбирають дітей у матерів, щоб так уникнути мобілізації. Про це повідомляється в публікації NGL.media.

До журналістів звернувся юрисконсульт однієї з військових частин на півдні України. За його словами, за невеликий проміжок часу близько 10 військовослужбовців подали рапорт на звільнення і пояснили своє рішення тим, що після розлучення стали єдиними опікунами дітей.

Судові рішення про проживання з батьком

Юрисконсульт припускає, що розлучення були фіктивними, до того ж усі рішення ухвалювали в одному й тому самому суді.

Автори журналістського розслідування стверджують, що знайшли докази цьому. Повідомляється, що було вивчено близько 30 тисяч схожих рішень судових органів за період 2021-2023 рр.

"Ми виявили, що більшість розлучень із подальшим позбавленням матері права виховання дитину на користь батька — фіктивні, — стверджують журналісти. — І судді це розуміють. Подібні рішення ухвалюються по всій країні, але понад 30% в одному конкретному суді — Білгород-Дністровському міськрайонному суді".

У вересні представники НАБУ ініціювали своє розслідування, а 9 січня прийшли з обшуками та вручили офіційні підозри. Автори розслідування назвали Білгород-Дністровський "справжньою меккою для українських чоловіків, які прагнуть розлучитися та узаконити проживання дитини з ними". Це можливість уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

"Тільки минулого року місцевий суд ухвалив 853 рішення на користь батька за місцем проживання дитини", — повідомили журналісти.

З подібними позовними заявами до Білгород-Дністровського суду зверталися з багатьох міст України: Києва, Чернігова, Львова і навіть із невеликого села Яблуниця Івано-Франківської області.

На умовах анонімності один із чоловіків, який за рішенням суду отримав право на утримання дитини, розповів, що справді має намір скористатися такою можливістю для виїзду за кордон. Для підтвердження йому довелося письмово зібрати свідчення сусідів і друзів, які б підтверджували, що дружина давно не проживає з дітьми. У скільки йому це обійшлося, співрозмовник видання промовчав, але згадав, що йдеться тільки про гонорар адвокату.

Стаття 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу", а також стаття 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачають, що в разі якщо батько самостійно виховує та утримує дитину, то отримує відстрочку від мобілізації до повноліття дитини.

Статистика судових рішень

За даними НАБУ, схему, що дає змогу виїхати за кордон і уникнути мобілізації, можливо, організував колишній голова Білгород-Дністровського міськрайонного суду. Повідомляють і про причетність трьох суддів, адвокатів та посередників. "Послуга коштувала" від 3500 доларів, клієнти платили адвокатам, згідно з офіційним договором про правову допомогу, адвокати, своєю чергою, передавали гроші суддям.

Подібних рішень торік було 853, а загальний річний "виторг" організаторів схеми становив близько трьох млн доларів.

Нагадаємо, що військовий дав пораду, як підготуватися до служби. За словами бійця 24-ї ОМБр В'ячеслава Журби, військовозобов'язаним чоловікам слід усвідомлювати, що рано чи пізно вони опиняться на фронті. І варто заздалегідь потурбуватися про те, де проходитиме служба.

Також повідомлялося, що Залужний хотів ізолювати Крим у 2022 році ризикованим маневром, але у США вважають план небезпечним і порадили зосередитися на Херсоні.