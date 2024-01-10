Удари по Криму: ліквідований командир частини радіотехнічного полку Ісмагілов (фото)

OSINT-аналітик розповів, що уразили військовий об'єкт ракети Storm Shadow. Ліквідований полковник служив у Сирії та отримував нагороду від "глави республіки Крим".

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В Криму під час ракетних ударів по командному пункту окупантів загинув командир частини. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі полковник ЗСУ, Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц".

"Успішно демобілізовано. Полковник Ісмагілов Вадим. Командир в/ч 85683 (3-й радіотехнічний полк). Удар по командному пункту у Криму", — проінформував він.

Так, минулого тижня ЗСУ завдали удару по військовій авіації РФ в окупованому Криму. У мережі випливло ім'я одного з високопоставлених військових РФ, ліквідованих під час цієї операції. Про нього також написав блогер Necro Mancer, який відстежує в Мережі інформацію про російську агресію проти України.

Раніше для ударів по Криму неодноразово використовувалися крилаті ракети Storm Shadow. Нагадаємо, що у Криму 4 січня під час ракетної атаки місцеві жителі повідомляли про літаки НАТО й про те, що ППО проґавила одну з ракет.

6 січня у ГУР повідомили, що всі операції, які проводяться в Криму, є частиною єдиного плану Сил оборони зі звільнення півострова.