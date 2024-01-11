На Майдані в Києві попрощалися з поетом і військовим Максимом Кривцовим (фото, відео)

Попрощатися з українським захисником і талановитим поетом прийшли близько тисячі людей.

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11 січня в Києві відбулася церемонія прощання з поетом і військовим Максимом Кривцовим ("Далі"), який загинув на фронті 7 січня. Опівдні воїна відспівали в Михайлівському Золотоверхому соборі, а після похоронна процесія вирушила на Майдан Незалежності. Про це повідомляє "Суспільне".

На церемонію прощання прийшли приблизно тисяча осіб: родичі, друзі, військовослужбовці й ті, хто не був особисто знайомий із Максимом Кривцовим.

Чим відомий Максим Кривцов

Максим Кривцов народився в Рівному в 1990 році. У 2014 році він добровольцем пішов на фронт, брав участь у боях у зоні АТО. Після війни працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників війни на Донбасі та у Veteran Hub. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року повернувся до лав Збройних сил України.

Максим Кривцов загинув на фронті Фото: Любко Дереш/Facebook

Кривцов був талановитим поетом і прозаїком. Його вірші звучали в рамках проєкту "Радіо Промінь" "День, якого не повинно бути". У 2023 році було опубліковано його збірку віршів "Вірші з бійниці", яку розкупили за один день.

Усі кошти від продажу збірки, а також електронних примірників, буде перераховано родині Кривцова та громадській організації "Реформація" на просвітницькі книжкові проєкти для військових.

Поет Максим Кривцов і його рудий кіт Фото: Instagram

Нагадаємо, 7 січня з'явилася інформація про те, що в Україні на війні загинув талановитий поет Максим Кривцов із позивним "Далі". Пізніше виявилося, що його рудого кота теж не стало.