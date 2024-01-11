Іран захопив танкер "Св. Миколай" з іракською нафтою: торік США його заарештували

У ВМФ Ірану заявили, що "американський" нафтовий танкер в Оманській затоці захоплений на підставі судового рішення.

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У четвер, 11 січня, Іран захопив танкер з іракською нафтою, що прямував до Туреччини. Судячи з усього, це відповідь на конфіскацію того ж судна St Nikolas минулого року за перевезення підсанкційної нафти. Про це пише Reuters.

Озброєні особи взяли на абордаж танкер St Nikolas ("Святий Миколай"), який йшов під прапором Маршаллових островів недалеко від оманського міста Сохар. За відомостями британської компанії Ambrey, що спеціалізується у сфері морської безпеки, систему відстеження AIS було відключено, коли танкер ішов у напрямку іранського порту Бандар-е-Джаск.

Минулого року після вилучення судна Іран попередив США, що "не залишить це без відповіді".

"Військово-морські сили іранської армії оголосили про захоплення американського нафтового танкера в Оманській затоці на підставі судового рішення", — послалися іранські державні ЗМІ на заяву армії.

Водночас репортери Reuters не розуміють, чому іранські ЗМІ назвали корабель американським. У 2023 році США заарештували судно "Святий Миколай" під час операції із забезпечення дотримання санкцій. Тоді воно йшло під назвою Suez Rajan і перевозило понад 980 000 барелів іранської сирої нафти, її конфіскували.

Представники Сполучених Штатів тоді пояснили арешт тим, що Корпус вартових ісламської революції намагався переправити контрабандну іранську нафту в Китай, порушуючи санкції Вашингтона.

Інцидент в четвер, 11 січня, стався ближче до Ормузької протоки, між Оманом та Іраном. На борту судна перебували 19 осіб, зокрема 18 громадян Філіппін і один громадянин Греції. Судно було зафрахтовано турецьким нафтопереробним заводом Tupras. Повідомляють, що озброєні особи були одягнені в чорну форму, схожу на військову, і чорні маски.

Нагадаємо, що в ОАЕ заборонили рух суднам під прапором Камеруну через тіньовий флот Росії.

Також повідомлялося, що Москва не може доставити 11 мільйонів барелів нафти в Індію.