Українець відмовився від "бойової повістки", бо має "працювати у морі": як його покарали

Чоловік пройшов медогляд та мав отримати повістку, але служити відмовився. Пізніше він заявив, що від проходження служби не ухилявся.

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В Україні засудили моряка, який відмовився від "бойової повістки". Про це відомо з вироку Южного міського суду Одеської області від 10 січня.

Обвинувачений — уродженець міста Малогвардійськ у Луганській області. Він є військовозобов’язаним та перебуває в запасі, маючи звання солдата.

У 2023 році чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) та 13 квітня був визнаний придатним до служби. Того ж дня йому хотіли вручити "бойову повістку", але українець відмовився. Це кваліфікували як ухилення від призову.

На суді ухилянт визнав свою вину. Він підтвердив, що дійсно успішно пройшов медогляд та відмовився від повістки. Чоловік пояснив, що він "є моряком, і йому потрібно працювати у морі, щоб мати змогу годувати родину".

"Вважає, що він відмовився від призову, але не ухилявся від проходження служби", — зазначено у вироку.

Суд визнав моряка винним та призначив йому покарання — три роки ув’язнення. Однак від відбування покарання українця звільнили, замінивши його на два роки іспитового строку.

Нагадаємо, адвокати Ірина та Владислав Леонови відповіли, як можна оскаржити постанову ВЛК та що це дає.

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