За даними британського відомства UKMTO, ракета пройшла за 500 метрів від танкера, потім до торгових кораблів стали підпливати човни. Зі свого боку, США завдали понад 100 точкових ударів по виробничих комплексах, радарах і ППО єменських повстанців.

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Танкер, що йшов під прапором Панами, недалеко від берегів Ємену, зазнав обстрілу: його помилково вважали таким, що має стосунок до Великої Британії. Це вже другий подібний випадок, коли повстанці-хусити атакують у Червоному морі судно з російською нафтою. Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався недалеко від порту міста Аден у Ємені. Танкер став мішенню через застарілу інформацію про те, що він має стосунок до Великої Британії, повідомляється з покликанням на відомості компанії Ambrey, що спеціалізується у сфері морської безпеки.

"Судячи з усього, це дані п'ятимісячної давності, але в загальній морській базі даних судно все ще значиться як пов'язане з Великою Британією", — наголошується в повідомленні Британського агентства морських торговельних операцій (UKMTO).

Повідомляють, що танкер під панамським прапором обстріляли недалеко від портового міста Аден у Ємені.

Повідомлення про обстріл танкера з російською нафтою

Представники UKMTO зазначили, що є дані про ракетний удар по судну приблизно за 90 морських миль на південний схід від Адена. Розпочато розслідування.

Згідно з оновленими даними UKMTO, ракета, запущена в корабель, приземлилася за 400—500 метрів від судна, за нею пішли три невеликі літальні засоби. Екіпаж судна не постраждав, як і саме судно не зазнало пошкоджень.

Човни біля торгових кораблів

Після ракет пішли невеликі човни

Через деякий час після ракетного обстрілу морське агентство UKMTO отримало "неодноразові повідомлення" про наближення невеликих човнів до торгових суден поблизу Ємену. Два невеликі катери слідували за одним із кораблів понад годину. Жодної зброї помічено не було. За даними агентства, "підозріле наближення" відбулося за 80 морських миль на південний схід від Адена в Ємені.

Підтримувані Іраном хусити, які контролюють більшу частину Ємену, завдавали серії ударів дронами з вибухівкою та ракетами, починаючи з 19 листопада. Вони заявляють, що це робиться на знак протесту проти операцій Ізраїлю в Газі. Протягом місяців вони блокували судноплавство в Червоному морі — від Суецького каналу до Баб-ель-Мандебської протоки й Аденської затоки.

Удари США та коаліційних сил у Червоному морі

Винищувач Typhoon, яким завдають ударів у Ємені

Напередодні, 11 січня, сили США та Великої Британії почали завдавати ударів по цілях повстанців-хуситів у контрольованих ними районах. Цьому передувало попередження адміністрації президента США Джо Байдена та союзників про те, що іранські проксі-угруповання відчують наслідки своїх атак на комерційне судноплавство в Червоному морі. За словами Байдена, він розпорядився про удари як пряму відповідь на безпрецедентні атаки хуситів на закордонні кораблі.

"Сьогодні за моїм розпорядженням збройні сили США — спільно з Великою Британією, а також за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів, — успішно завдали ударів по низці об'єктів у Ємені, які повстанці-хусити використовували, щоб загрожувати свободі судноплавства на одному з найважливіших у світі морських шляхів", — говорив Байден у заяві, яку опублікував Білий дім.

США та коаліційні сили завдали ударів по більш ніж 60 цілях, для цього використали понад 100 керованих боєприпасів. Ударів завдали по 16 локаціях хуситів, повідомив голова Центрального командування американських ВПС генерал-лейтенант Алекс Гринкевич. Цілями були командні та контрольні пункти, склади з боєприпасами, пускові установки, виробничі комплекси та радарні системи ППО, уточнив він.

РФ як союзниця Ірану засудила удари та скликала засідання Радбезу ООН.

Реакція Туреччини: море крові в Червоному морі

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган також засудив США та Велику Британію за дії в Червоному морі, сказавши, що вони "намагаються перетворити Червоне море на море крові". За його словами, військова сила не застосовується пропорційно. На пресконференції в Стамбулі Ердоган зазначив, що турецьким офіційним особам через різні канали повідомили, що сили хуситів вели "успішну оборону" проти США та Великої Британії.

Нагадаємо, що, на думку політичного оглядача Леоніда Швеця, Захід "розминається" на хуситах, і це вже не коаліція "занепокоєння", що викликає питання в Кремля.

Також повідомлялося, що, за даними журналістів, реакція президента США на атаки хуситів була неоднозначною.