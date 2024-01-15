"Гільзи перемоги": у Черкасах створюють гравюри з використаних артилерійських снарядів (відео)

За словами творця проєкту Антона Терещенка, гравюри на гільзах можна побачити на благодійних аукціонах, але в більшості випадків такий сувенір залишається на згадку тим, хто виніс його з поля бою.

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У Черкасах уламки снарядів з військового полігону перетворили на унікальний мистецький проєкт. На одній із місцевих фабрик із використаних артилерійських боєприпасів тепер створюють оригінальні гравюри. Про це розповів автор проєкту "Гільзи перемоги" Антон Терещенко в коментарі виданню "Суспільне".

За його словами, українські захисники, які перебувають на передовій, відправляють гільзи, які згодом перетворяться на унікальні сувеніри під назвою "Гільзи Перемоги".

"Дуже рідко надсилають нам гільзи, які вже пройшли обробку поверхні і наша робота тільки порізати отвори. Вона відстріляна лежить на землі десь там у полях, тоді коли вона до нас приїжджає, ми вже її чистимо, приводимо до блискучого стану, знімаємо капсуль, якщо раптом не демонтуємо, чистимо бруд, якщо він усередині є, і потім передаємо на різання", — сказав засновник проєкту.

Як додав Терещенко, найбільш привабливими є гільзи, виконані з латуні.

"Вони нагадують золото, блищать", — сказав він.

У Черкасах створюють гравюри з використаних артилерійських снарядів

Автор проєкту пояснив, що найчастіше замовляють гравіювання з написами "Слава Україні", "До перемоги" або ж власними прізвищами.

у Черкасах створюють гравюри з використаних артилерійських снарядів

"Робиться прорізання наскрізь, ріжеться це променем води з домішкою абразиву, тобто піску", — описав він процес виготовлення.

Крім того, виконавці можуть нанести і малюнки на гільзу.

"Зазвичай дуже часто просто зображення з інтернету якогось шеврона і потім цей малюнок імпортується в спеціальне програмне забезпечення", — сказав Антон Терещенко.

Антон Терещенко уточнив, що після етапу створення креслень за справу беруться фахівці з програмного забезпечення. Вони керують процесом різання і генерують координати для управління рухом ріжучого елемента.

у Черкасах створюють гравюри з використаних артилерійських снарядів

За його словами, "Гільзи перемоги" можна побачити на благодійних аукціонах, але здебільшого такий сувенір залишається на згадку тим, хто виніс його з поля бою

"Проєкт навколо військових, дуже часто замовниками є волонтери, в кінцевому підсумку ці гільзи йдуть не на продаж, а на аукціон. Коли замовником є військовий, то для них ми робимо знижки або взагалі безоплатно ріжемо", — додав він.

Нагадаємо, що Пакистан передав Україні боєприпаси для танків. Про це свідчать фото, зроблені на передовій.