Росіяни завезли в окупований Маріуполь заробітчан із Центральної Азії, — ЦНС

За даними представника ЦНС, наразі в тимчасово окупованому місті мешкає принаймні вдвічі менше людей, ніж до повномасштабного вторгнення, тож окупаційна влада хоче залучити працівників із депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії.

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До тимчасово окупованого Маріуполя прибуло приблизно 50 тисяч співробітників із Росії. Про це повідомив представник Центру національного опору ССО на пресконференції 17 січня, передає видання "Українська правда".

"За нашими даними, у тимчасово окупованому Маріуполі вже перебувають близько 50 тисяч росіян і представників країн Центральної Азії", — зазначили у відомстві.

За його твердженнями, нині кількість мешканців у тимчасово окупованому місті зменшилася щонайменше вдвічі порівняно з періодом перед повномасштабним вторгненням. У зв'язку з цим окупаційна влада висловлює бажання залучити робочу силу з депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії з метою прискорення процесу асиміляції українського населення.

Представник ЦНС наголосив, що для розширення свого впливу активно переміщується злочинність з Росії та країн Центральної Азії. У рамках цього процесу вже відзначається формування етнічних кримінальних угруповань з числа мігрантів, що реєструється на ТОТ.

Крім того, у Маріуполі та на тимчасово окупованій Херсонській області були помічені заробітчани з Білорусі.

Нагадаємо, 10 січня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські військові використовували цивільні вантажівки у складі військової колони. За його словами, були вперше помічені криті фури в колоні ворога.

12 січня Петро Андрющенко заявив, що ворог збільшив свою присутність і заводив нові підрозділи в Маріупольський район. Зокрема, за останні кілька тижнів ЗС РФ завели щонайменше десять тисяч контрактників.