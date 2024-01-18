Вчетверте: США атакували військові об'єкти хуситів у Ємені, подробиці

За даними командування американських ВМС, атаку здійснювали по 14 ракетах противника, які вже перебували в пускових установках і могли бути запущені в будь-який момент.

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Сполучені Штати Америки знову атакували військові цілі хуситів у Ємені. Це був превентивний удар, доки вони не вчинили такі ж дії першими. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що американці завдали ударів по 14 ракетах хуситів, які були заряджені та готувалися до запуску в будь-який момент. Це вже четвертий день активних дій у цьому регіоні за останній час.

"Ці ракети на пускових напрямних... могли бути випущені будь-якої миті, що спонукало американські сили скористатися своїм невід'ємним правом і обов'язком захищатися", — йдеться в повідомленні ВМС США.

В американському відомстві зазначили, що озброєння противника становило велику загрозу для торгових суден і кораблів США в регіоні. Вважається, що удари мають підірвати можливості хуситів продовжувати свої нерозважливі та нічим не обґрунтовані атаки на різні судна в Червоному морі.

Удари по хуситах у Ємені: деталі

Зазначається, що хусити, які контролюють більшу частину Ємену, вже кілька місяців нападають на торгові судна в територіальних водах, що сповільнило торгівлю між Азією і Європою, а також стривожило багато країн. Дії Вашингтона повинні будуть значно обмежити можливості противника.

Самі хусити заявляють, що діють винятково із солідарності до палестинців у секторі Газа, і попри удари з боку США хочуть розширити свої атаки.

Нагадаємо, 13 січня повідомлялося, що президент Джо Байден розповів, чи продовжать США обстрілювати Ємен. За його словами, Вашингтон готовий вжити подальших заходів для усунення загроз і нападів з боку хуситів,