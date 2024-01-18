Нова якість ураження: у ГУР Міноборони прокоментували вибухи в Санкт- Петербурзі (відео)

В ГУР припускають, що безпілотники могли запускатися з території Росії, а атакована нафтобаза є цілком законною ціллю.

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Атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі свідчить про нову якість засобів ураження. Про це в ефірі "УП. Live" сказав представник української військової розвідки Андрій Юсов.

Українська розвідка офіційно не підтверджує причетність України до завдання ударів по нафтосховищу в Санкт-Петербурзі, в ніч проти 18 січня, але вважає, що нафтобаза, яку Росія використовує для постачання ЗС РФ є цілком законним об'єктом для атак.

"Ми традиційно не підтверджуємо і не спростовуємо, а просто констатуємо. "Бавовна" була в Ленінградській області і раніше, але цього разу це нова якість "бавовни" і що стосується географії, і що стосується засобів ураження. І так, для ворога є підстави переживати за свої військові об’єкти, які дислокуються на території Петербургу і Ленінградської області", — сказав Юсов.

Він додав, що атакована нафтобаза використовується для обходу санкцій і для постачання і фінансування військ загарбників і окупаційного корпусу в Україні. Також в ГУР зазначили, що БпЛА "могли бути запущені з території Росії, але це не точно".

Атака на нафтобазу в Санкт Петербурзі: що відомо

Джерела Фокусу в спецслужбах повідомили, що українські БПЛА в ніч на 18 січня атакували нафтобазу в Ленінградській області Росії. Вдалу спецоперацію провело Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО). Для цього задіяли сучасні українські засоби ураження. Є підтвердження влучань по цілях.

Один із дронів пролітав над резиденцією російського президента Володимира Путіна на Валдаї.

Ціллю для ударів став найбільший термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, його пропускна здатність — до 12,5 млн тонн за рік.