"Реалії роботи": поліцейські показали бій з ворожими дронами в Бериславі (відео)

Ворожі безпілотники надокучають мешканцям Херсонщини. Правоохоронці полюють на них зі стрілецької зброї.

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В Бериславі на окупованій Херсонщині правоохоронці щодня збивають зі стрілецької зброї ворожі дрони. День своєї роботи вони виклали в мережі.

"Відео, яке демонструє реалії роботи поліцейських на деокупованій Херсонщині. Бодікамера бійця роти поліції особливого призначення зафіксувала бій із ворожими дронами в багатостраждальному Бериславі", — йдеться в повідомленні Національної поліції.

На опублікованих кадрах видно, як над містом Берислав в світлу пору доби кружляють ворожі дрони, а бійці роти особливого призначення збивають їх зі стрілецької зброї у міській забудові. В день знімання правоохоронці "приземлили" два ворожі безпілотники. Наступного дня їм вдалося збити ще один.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ врятували побратима під носом у росіян. Під час ведення повітряної розвідки українські захисники помітили пораненого побратима, який лежав посеред засніженого поля. Оператори дрона прикріпили гарячий чай і записку зі словами: "Друже, пий і повзи за дроном".

16 січня повідомлляося, що російським окупантам доставили в зону бойових дій в Україні сотні нових безпілотників "Інферно". Вони влаштовують "килимові бомбардування" позицій Сил оборони.