"Гармонійні стосунки": Зеленська розповіла, чи є радницею президента (відео)

За словами першої леді, для кожного хорошого чоловіка дружина є головною радницею, однак вона не впевнена, що має право щось радити президенту в державних справах.

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Американська преса називає дружину президента США Джилл Байден першою його радницею, а от перша леді України Олена Зеленська не вважає, що в неї така сама роль. Про це вона заявила під час інтерв'ю для телеканала "Ми-Україна" 20 січня.

За її словами, будь-який хороший чоловік буде говорити, що його дружина є головною радницею. Вона впевнена, що Володимир Зеленський те саме говорить про неї, як і Джо Байден про свою дружину.

"Це гармонійні стосунки в сім'ї. Але я не вважаю, що це етично радити щось чоловікові і не впевнена, що я можу щось порадити дійсно зараз. Він — президент, гарант Конституції й ухвалює дуже складні та відповідальні рішення. Я не думаю, що маю право йому щось радити, ну і не думаю, що він питав би мене про це", — заявила Олена Зеленська.

Окремо перша леді розповіла, як за останні два роки змінився український президент, якщо зважати на ті виклики та обставини, в яких йому доводиться жити. Їй складно оцінити зміни в характері, але водночас деякі риси стали більш гострими і більш важливими — впертість, цілеспрямованість, витривалість.

"Ці риси важливі для будь-якої людини, але в тій ситуації важкій, у якій ми всі зараз, для президента нашої країни вони дуже важливі. Що стосується особистого, мені здається, що він став можливо більш сентиментальним у якихось простих речах", — продовжує перша леді.

Пов'язано це зі спілкуванням зі своїми рідними та дітьми, якого не вистачає. Тож, каже перша леді, його можна підбадьорити такими речами, навіть надіславши фотографію сина чи розповісти історію про доньку. Раніше таким чутливим до цього він не був.

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що Олена Зеленська розповіла, що для неї зміниться після війни. За її словами, її родині не часто вдається зустрітися з президентом, адже після 24 лютого 2022 року він буквально живе на роботі. Дітям його не вистачає.