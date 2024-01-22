Росія запускає дрони Shahed меншими групами: у ЗСУ пояснили, у чому причина (відео)

Уночі російські війська запустили вісім ударних дронів, і всі вони були ліквідовані силами ППО. У Силах оборони Півдня заявили, що ворог досі не оговтався після втрати "серйозного розвідника".

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Уночі на 22 січня ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе, запустивши вісім "шахедів". Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому російські окупанти запускають БПЛА меншими групами.

Військова розповіла, що росіяни намагаються впорядкувати свою діяльність після втрати "серйозного розвідника" — літака А-50.

"Вони втратили А-50, тобто фактичне наведення на конкретні цілі. Тепер вони намагаються такими невеликими групами "шахедів" розвідати, що та як працює, для того, щоб потім застосувати ефективніше або дорозвідувати вже за допомогою авіації", — зазначила Гуменюк.

Однак вона наголосила, що атака дронами також мала свою ціль.

"Розосередження по областях, яке ми спостерігали цієї ночі, вочевидь свідчить про намагання виснажити системи ППО", — сказала речниця ОК "Південь".

За її словами, у Херсонській області зафіксували роботу п’яти ворожих безпілотників-розвідників. Це підтверджує, що ЗС РФ намагаються зібрати максимум інформації.

Коментар Наталії Гуменюк (про нічну атаку дронів — із 3:19)

Нагадаємо, усі вісім російських безпілотників типу Shahed-136/131 були збиті. Українські сили ППО відпрацювали в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Ворожий літак А-50 був знищений 14 січня бійцями Повітряних сил ЗСУ. Операцію підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний.