Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Операція проти хуситів у Ємені

Невидимка морських спецвійськ: ВМС США експлуатують на Близькому Сході корабель ССА (фото)

Катер CCA
Фото: defence blog | Катер Combatant Craft Assault ВМС США

Катер Combatant Craft Assault має унікальну здатність. Його розгортання можливе не тільки з кораблів — він може бути скинутий на воду на парашуті з літака C-17.

Related video

Військовослужбовці ВМС США продемонстрували свою майстерність у проведенні морських операцій з використанням малопомітного бойового корабля Combatant Craft Assault (CCA), повідомляє Defence Blog.

Корабель був представлений на експедиційній морській базі USS Lewis B. Puller в Оманській затоці. Її стратегічне розгортання спрямоване на забезпечення безпеки та стабільності на морі в близькосхідному регіоні, оскільки судно перебуває в зоні дій 5-го флоту США.

Можливості корабля

Оглядачі пишуть, що катер-невидимка CCA служить життєво важливим активом, яким оперують спеціальні човнові групи 4-ї військово-морської групи спеціальних бойових дій. Цей підрозділ відіграє вирішальну роль у морських операціях з перехоплення, зміцнюючи таким чином військово-морський потенціал США в різних сценаріях.

Сам бойовий катер досить швидкохідний і добре справляється з операціями з перехоплення на морі середньої дальності, бувши важливим засобом сил спеціальних операцій (SOF). CCA має унікальну здатність — він може бути скинутий на воду на парашуті з літака C-17, що підвищує його універсальність у сценаріях розгортання. Крім того, апарат можна без проблем завантажувати й вивантажувати з кораблів ВМС за допомогою кранів, що забезпечує оперативну гнучкість.

Катер Combatant Craft Assault ВМС США спускають на воду Fullscreen
Катер Combatant Craft Assault ВМС США спускають на воду

Обладнання та озброєння

Конструкція CCA містить компоненти, виготовлені з композитних матеріалів SPRINT, що дає змогу створити легке, але міцне судно. Човен оснащений високопродуктивними дизельними двигунами, має відкритий верх з лобовим склом і обтічником навколо відсіку для екіпажу. При цьому для захисту екіпажу і пасажирів на судні передбачена відкидна броня.

Катер Combatant Craft Assault ВМС США на базі в Оманській затоці Fullscreen
Катер Combatant Craft Assault ВМС США на базі в Оманській затоці

Корабель оснащений радаром із фазованою решіткою для пошуку на поверхні (SSPA), який має низьку ймовірність виявлення.

Про озброєння CCA так само як і про тактико-технічні характеристики відомо мало, хоча, ймовірно, на ньому можуть бути встановлені різні системи зброї:

  • кулемети M2;
  • 7,62-мм кулемети M240 зі стрічковим живленням;
  • 40-мм гранатомети MK19.
Важливо
ВМФ Росії планує оснастити свої десантні кораблі дронами "Орлан-10" і ZALA, — ЗМІ

Нагадаємо, на британських есмінцях будуть встановлені модернізовані зенітно-ракетні комплекси Sea Viper з новими ракетами Aster 30 Block 1NT. Завдяки цьому система зможе перехоплювати цілі на дистанції 1500 км.