Невидимка морських спецвійськ: ВМС США експлуатують на Близькому Сході корабель ССА (фото)

Катер Combatant Craft Assault має унікальну здатність. Його розгортання можливе не тільки з кораблів — він може бути скинутий на воду на парашуті з літака C-17.

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Військовослужбовці ВМС США продемонстрували свою майстерність у проведенні морських операцій з використанням малопомітного бойового корабля Combatant Craft Assault (CCA), повідомляє Defence Blog.

Корабель був представлений на експедиційній морській базі USS Lewis B. Puller в Оманській затоці. Її стратегічне розгортання спрямоване на забезпечення безпеки та стабільності на морі в близькосхідному регіоні, оскільки судно перебуває в зоні дій 5-го флоту США.

Можливості корабля

Оглядачі пишуть, що катер-невидимка CCA служить життєво важливим активом, яким оперують спеціальні човнові групи 4-ї військово-морської групи спеціальних бойових дій. Цей підрозділ відіграє вирішальну роль у морських операціях з перехоплення, зміцнюючи таким чином військово-морський потенціал США в різних сценаріях.

Сам бойовий катер досить швидкохідний і добре справляється з операціями з перехоплення на морі середньої дальності, бувши важливим засобом сил спеціальних операцій (SOF). CCA має унікальну здатність — він може бути скинутий на воду на парашуті з літака C-17, що підвищує його універсальність у сценаріях розгортання. Крім того, апарат можна без проблем завантажувати й вивантажувати з кораблів ВМС за допомогою кранів, що забезпечує оперативну гнучкість.

Катер Combatant Craft Assault ВМС США спускають на воду

Обладнання та озброєння

Конструкція CCA містить компоненти, виготовлені з композитних матеріалів SPRINT, що дає змогу створити легке, але міцне судно. Човен оснащений високопродуктивними дизельними двигунами, має відкритий верх з лобовим склом і обтічником навколо відсіку для екіпажу. При цьому для захисту екіпажу і пасажирів на судні передбачена відкидна броня.

Катер Combatant Craft Assault ВМС США на базі в Оманській затоці

Корабель оснащений радаром із фазованою решіткою для пошуку на поверхні (SSPA), який має низьку ймовірність виявлення.

Про озброєння CCA так само як і про тактико-технічні характеристики відомо мало, хоча, ймовірно, на ньому можуть бути встановлені різні системи зброї:

кулемети M2;

7,62-мм кулемети M240 зі стрічковим живленням;

40-мм гранатомети MK19.

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