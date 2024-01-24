За словами журналістів, якщо у РФ вирішили надати підтвердження того, що Україна збила літак із власними військовополоненими, можна було б опублікувати відео або фото. На знімках місця падіння MH17 Malaysia Airlines було видно тіла серед уламків.

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Після падіння російського транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом у початкових повідомленнях із посиланням на українські джерела стверджувалося, що літак збили ЗСУ. Про це пише The Telegraph.

Через деякий час російські ЗМІ, а також пресслужба Міноборони, стали писати, що замість ракет С-300 на борту літака були українські військовополонені, яких мали обміняти на росіян.

"Ми перебуваємо в розпалі інформаційної війни, коли публічні заяви однієї сторони можуть легко створити досить сильний наратив, щоб завдати іншій ледь не смертельного удару", — зазначає кореспондент британського видання Джо Барнс.

Головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян, щодо якої діють міжнародні санкції, опублікувала список із 65 українських військовополонених, які, за її твердженням, перебували на борту.

Цього замало для підтвердження того, що на борту Іл-76 під час аварії справді перебувало 74 людини, включно з шістьма пілотами екіпажу і трьома супроводжувальними.

Якщо у РФ вирішили надати підтвердження тому, що Україна збила літак із власними військовополоненими, можна було б опублікувати відео або фото, на яких було б видно, що українці сідають у літак.

Кадри місця катастрофи Іл-76

Москва також могла б опублікувати подробиці, які доводять, що Києву було відомо про те, як перевозили військовополонених — звичайна деталь під час узгодження обміну полоненими. Але не тільки згадані обставини вказують на те, що претензії Москви безпідставні. На опублікованих фотографіях уламків літака не видно тіл пасажирів. У 2014 році, коли над Донбасом збили MH17 Malaysia Airlines, на фотографіях з місця аварії було видно тіла серед уламків.

Якщо ж претензії Кремля вірні, для президента України Володимира Зеленського це не тільки стане головним болем: США та інші союзники не зацікавлені в тому, щоб їхні ракети запускали по території РФ.

Нагадаємо, що ексрадник армії США Марк Войгер заявив, що Іл-76 використовували для цілей ППО, а перевозити на ньому військовополонених — це все одно, що літати в магазин на вертольоті.

Також повідомлялося, що обмін полоненими зірвали навмисно. Експерт розповів, чому РФ вигідне падіння літака Іл-76.