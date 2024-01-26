ЗС РФ готуються прорватися через Авдіївку, оскільки їм не вдалося її оточити, – ISW

Загальний темп наступальних операцій РФ свідчить про те, що ЗС РФ віддали перевагу боям через Авдіївку квартал за кварталом замість того, щоб далі намагатися оточити населений пункт з південного заходу чи півночі, де мають успіхи, вважають в ISW.

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ЗС РФ нещодавно просунулися на північ від Авдіївки та на південні околиці Авдіївки, а Сили оборони нещодавно досягли незначних успіхів на південь від населеного пункту. Окупанти дещо змінили плани і зараз не намагатимуться оточити місто, натомість намагатимуться там прорватися. Про це йдеться у звіті за 25 січня американського Інституту вивчення війни (ISW).

ЗС РФ мають просування на північному заході від Авдіївки на південний захід від Степового і вздовж вулиці Спортивної в найпівденнішому житловому районі Авдіївки. Українські сили нещодавно просунулися на 100 метрів біля ресторану "Царська охота".

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За повідомленням російської сторони ЗСУ протягом трьох днів контратакували ЗС РФ, намагаючись повернути втрачені позиції біля ресторану "Царська охота". Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Степового, на південній околиці Авдіївки, на південь від Авдіївки біля Опитного та Спартака, на захід від Авдіївки біля Сєверного та на південний захід від Авдіївки біля Невельського та Первомайського.

У НГУ заявили, що ЗС РФ почали використовувати менше бронетехніки, покладаючись більше на невеликі групи піхоти для ведення розвідки та штурму.

"Схоже, що російські війська готуються прорватися через Авдіївку після того, як їм не вдалося оточити населений пункт. Російські війська нещодавно зосередили наступальні операції на південному житловому районі Авдіївки та досягли там незначних успіхів і все ще атакують північний і південний фланги Авдіївки, але в темпі, значно нижчому від початкових хвиль російської механізованої атаки на фланги Авдіївки восени 2023 року", — зазначили аналітики Інституту.

В ISW також зазначили, що загальний темп російських наступальних операцій свідчить про те, що росіяни віддали перевагу боям через Авдіївку квартал за кварталом від південного житлового району міста замість того, щоб далі намагатися оточити населений пункт з південного заходу чи півночі, де ЗС РФ досягли лише обмежених успіхів.

Поблизу Авдіївки ЗС РФ накопичили 40 тис. осіб і готуються посилити наступальні дії на місто.

"Гіпотетична втрата Україною Авдіївки не загрожувала б порушити оборону України Донецької області, навіть якщо російським військам врешті-решт вдасться досягти дорогих тактичних успіхів у місті протягом наступних місяців", — резюмували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, що за словами військового аналітика Андрія Крамарова, безпосередньо перед штурмом міста окупанти перекинуть ще 10-20 тисяч. В РФ серйозні резерви для атаки на таке місто як Авдіївка.

Раніше ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий повідомив, що ЗСУ влаштували окупантам справжню "м'ясорубку" в районі Авдіївки. Втрати становлять 1 до 10.