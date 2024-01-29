В Україні засудили чоловіка, який не очікував, що його можуть мобілізувати до 27 років

Українець отримав "бойову повістку", але проігнорував її. Як пізніше він пояснив, служити не бажає і боїться за власне життя.

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В Україні засудили чоловіка, який не думав, що може бути мобілізований. На суді він заявив, що служити не хоче. Про це відомо з вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області від 23 січня.

Уродженець села Велика Радогощ є військовозобов’язаним та придатним до служби, підстав для відстрочки від мобілізації у нього немає. 3 липня 2023 року він отримав під підпис "бойову повістку", але 9 липня у ТЦК не прийшов.

На суді чоловік визнав свою вину тільки частково. Як він пояснив, проігнорував повістку, бо був переконаний, що "до 27 років його мобілізувати не можуть". Також ухилянт заявив, що "служити не бажає, оскільки побоюється за своє життя".

З вироку відомо, що обвинувачений має військовий квиток та облікову картку до нього. Тобто, ймовірно, він проходив військову службу або здобував військову освіту. 12 лютого 2016 року він був зарахований у запас.

У суді наголосили, що військовозобов’язані з запасу підлягають мобілізації й до досягнення 27-річного віку.

"Суд враховує, що обвинувачений раніше не судимий, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, проживає у багатодітній сім’ї, у вчиненому не розкаявся, на даний час наміру проходити військову службу не бажає", — зазначено у вироку.

Ухилянта визнали винним та призначили йому три роки ув’язнення.

Нагадаємо, у ЗМІ пояснили, які бувають види повісток в Україні та як вони мають бути заповнені.

Нардеп Дмитро Наталуха заявив, що держава не має інформації приблизно про 3,4 мільйона українців призовного віку.