"Дуже-дуже багато ресурсів": 44 тисячі окупантів кинуто на Куп'янський напрямок, — Фітьо (відео)

За словами представника ЗСУ, чисельність ЗС РФ постійно відстежується, зменшується, але військово-політичному керівництву країни-агресора вдається заповнювати втрати.

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На Куп'янському напрямку зосереджено угруповання російських військ чисельністю 44 тисячі осіб. У зоні відповідальності ОСГВ "Хортиця" дислоковано 200 тисяч російських окупантів. Про це в ефірі "Київ24" 29 січня заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ України, підполковник Володимир Фітьо.

За словами представника ЗСУ, чисельність російських військ постійно відстежується, вона зменшується, але все ж військово-політичному керівництву країни-агресора вдається заповнювати втрати.

Частково завдяки мало захищеним і вразливим верствам населення РФ. Фітьо навів як приклад випадок, коли на передову в Україну з РФ відправили громадянина без середньої освіти, який уклав контракт, щоб оплатити іпотеку.

"Не варто недооцінювати ворога, тому що є велика проблема недооцінки. Ми воюємо з сильною армією, добре оснащеною армією, у якої дуже-дуже багато ресурсів", — попередив Фітьо.

Нагадаємо, що український військовослужбовець розповів, що російські війська підготували для штурму Табаївки Куп'янського району "величезну кількість" військових. Російські джерела повідомили про захоплення населеного пункту в районі Куп'янська, але в ЗСУ ці дані не підтвердили.

Також повідомлялося, що, за словами офіцера ЗСУ, російські війська зібрали 40-60-тисячне військо для штурму Авдіївки, який має розпочатися найближчими днями. Безпосередньо перед штурмом дислокують ще близько 20 тисяч осіб.