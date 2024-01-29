Росія втратила в Україні понад 7000 одиниць бронетехніки, — Міноборони Великої Британії

РФ може виготовляти до 100 одиниць танків на місяць, тому зберігає здатність замінити втрати на полі бою і продовжувати наступальну активність на такому рівні в найближчому майбутньому, вважають в британському МО.

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ЗС РФ під час повномасштабного російського вторгнення втратили в Україні понад 7000 одиниць бронетехніки. Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії за 29 січня. —

У британському обронному відомстві зазначили, що від 24 лютого 2022 року до 25 січня 2024 року російські сухопутні війська, ймовірно, втратили в Україні приблизно 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин. У 2023 році ЗС РФ втратили приблизно на 40% менше техніки, ніж 2022-го.

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В Міноборони Британії заявили, що зменшення кількості втраченої техніки пов’язано з тим, що війна набула більш позиційного характеру, а ЗС РФ значну частину року перебували в обороні.

Від жовтня 2023 року, коли російська армія активізувала наступальні дії на сході України, втрати їхньої бронетехніки почали зростати. За цей період сухопутні війська РФ, ймовірно, втратили до 365 основних бойових танків і 700 бойових броньованих машин, але змогли захопити лише незначні території.

"Росія, ймовірно, може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць, а отже, зберігає здатність замінити втрати на полі бою і продовжувати наступальну активність на такому рівні в найближчому майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом 28 січня, росіяни втратили пів тисячі осіб у боях на сході та півдні. Найгарячіша ділянка — Авдіївка та Мар'їнка, де протягом минулої доби ЗСУ вдалось відбити майже 50 атак ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що 29 січня військовий оглядач німецького видання Bild заявив, що російські війська начебто контролюють 10% Авдіївки. Аналітики ISW зазначили, що ворог міг також просунутись на північному фланзі біля Степового.