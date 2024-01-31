Україна перша застосує в бою "крилату" бомбу GLSDB: на що здатна зброя (відео)

Новий боєприпас здатний вражати тилові цілі противника точніше, ніж стандартні ракети М142 HIMARS і М270. При цьому дальність польоту бомби досягає 150 км.

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Міністерство оборони США дало роз'яснення з приводу поширеної в медіа інформації про передачу найближчим часом Україні високоточних бомб наземного базування Ground Lanched Small Diameter Bomb (GLSDB). Представник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу 30 січня заявив, що конкретні строки постачаннь американська сторона не розголошуватиме, але це може озвучити Київ.

"Ми надамо Україні GLSDB в рамках нашої програми USIA — наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки, що фінансується USAI. Однак, з міркувань безпеки операції, ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни", — заявив генерал.

Прессекретар оборонного відомства зазначив, що офіційний Вашингтон віддає право Україні говорити про будь-яке постачання озброєнь, і додав, що зброю буде надано якнайшвидше.

Ефективна зброя

Малогабаритні високоточні бомби GLSDB — високоточний крилатий боєприпас спільної розробки компаній Boeing і Saab. Він створений на основі бомби GBU-39, яку оснастили ракетним двигуном. Таким чином було збільшено дальність польоту боєприпасу до 150 км.

Розробники зазначають, що бомба оснащена інерційною навігаційною системою, а також має систему GPS-наведення, завдяки чому GLSDB може вражати ціль набагато точніше за стандартні ракети М142 HIMARS і М270. Крім того, бомба здатна долати електронні перешкоди, і може використовуватися за будь-яких погодних умов.

Також фахівці зазначають, що на відміну від традиційних артилерійських систем, керована бомба GLSDB здатна досягати 360-градусного охоплення для великих і малих кутів атаки. Це дає їй змогу облітати рельєф місцевості та вражати розташовані в горах цілі, а також здійснювати повернення до цілі, яка перебуває позаду від'єднаного розгінного блоку.

Тим часом варто звернути увагу на те, що бомба має дозвукову швидкість польоту, на відміну від балістичних ракет, які підлітають до цілі на надзвуковій швидкості. Таким чином ефективність застосування GLSDB по рухомих цілях ще належить визначити.

Крім того, дальність у нової бомби менша, ніж у британської ракети Storm Shadow або в американської ATACMS, проте боєприпас стане відчутним доповненням в арсеналі Збройних сил України, здатним завдавати удару по тилових об'єктах противника.

Нагадаємо, за інформацією Politico, в американців існує аналогічний варіант такої бомби повітряного базування, а от версія наземного базування поки що не надійшла на озброєння армії США. Тож після успішного завершення Пентагоном випробування GLSDB, фактично Україна має стати першою країною, яка застосувала цю бомбу в бою.