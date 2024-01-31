"Очікуємо позитивного рішення": Буданов перерахував зброю, яка потрібна Україні від Заходу

За словами начальника української розвідки, колишній президент США Дональд Трамп хоч і не приховує свого бажання зменшити обсяги допомоги для Києва, не можна говорити про те, що він на боці Росії.

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У Сполучених Штатах Америки тривають дебати щодо того, чи будуть виділені кошти на допомогу Україні найближчим часом. Висловився з цього приводу і начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Кирило Буданов. В інтерв'ю для CNN він заявив, що очікує позитивного вирішення питання.

Насамперед пішла про кандидата в президенти США Дональда Трампа, який не приховує свого бажання значно скоротити виділення допомоги для Києва. Голова розвідки заявив, що цей факт не є приводом для занепокоєнь.

"Трамп досвідчена людина. Він багато разів падав і знову піднімався. І це дуже серйозна риса. Ми в будь-якому разі очікуємо позитивного рішення. Говорити, що Трамп і Республіканська партія люблять Російську Федерацію — повна нісенітниця", — заявив Кирило Буданов.

Допомога Заходу: що потрібно Україні

Окремо начальник ГУР МОУ додав, що Україна дуже потребує допомоги західних партнерів. Насамперед мова пішла про артилерійські системи. Києву потрібно різко збільшити кількість таких знарядь на полі бою, незалежно від їхнього віку і типу. Пов'язано це з тим, що ті, які є в наявності, через активні бойові дії зношуються.

Також у вимогах України є боєприпаси, адже саме вони є одним із вирішальних чинників у цій війні. При цьому, каже Кирило Буданов, не так важлива їхня якість, як кількість. Що стосується безпілотних систем, то в цьому плані є певна рівність із противником.

Що стосується авіації, то Київ продовжує чекати, коли українські пілоти вже закінчать навчання і винищувачі F-16 зможуть бути передані захисникам. Водночас начальник розвідки заявив, що хотів би отримати від Заходу штурмовики, які подібні до американських А-10. Це дійсно допоможе знизити бойовий потенціал ЗС РФ, на його думку.

"Це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки Росії", — заявив Кирило Буданов.

Атаки по Росії: деталі

Автори матеріалу також заявили, що Україна нібито активізувала дальні удари по цілях на території Росії. Регулярно надходять повідомлення про вибухи у великих містах противника, які розташовані далеко від кордону.

Кирило Буданов відмовився визнавати причетність України до атак безпілотників, однак заявив, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично існує план, згідно з яким усе це відбувається. І я вважаю, що в цей план входять усі основні критично важливі об'єкти інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації", — продовжив начальник ГУР МОУ.

Окремим пунктом він зазначив те, що мирні жителі Росії тепер можуть бачити реальну картину війни, а це корисно.

Ситуація на фронті: оцінка Буданова

Наразі, як каже очільник розвідки, на окупованих територіях України близько 500 тисяч російських окупантів. Водночас він не бачить сценарію, за якого противник зміг би просунутися вперед на лінії фронту. Принаймні в короткостроковій перспективі. Наступні пів року будуть цікавими, адже в цей момент противник завершить свій наступ.

А ось закінчення війни відбудеться тільки одним способом.

"Встановлення справедливості — ось чим вона закінчиться. Поверненням втраченого", — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що Кирило Буданов спрогнозував завершення наступу ЗС РФ. Очільник ГУР зазначив, що окупанти не досягли великих і запланованих результатів на фронті, проте все ж мають певні просування, зокрема поблизу Авдіївки.