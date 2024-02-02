Чіткий сигнал Москві: Зеленський про рішення ЄС щодо 50 мільярдів євро Україні (відео)

Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна, і таким чином взяла на себе безпекові зобовʼязання щодо України. Водночас це — сигнал для США, що там теж мають ухвалити рішення щодо допомоги Україні.

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Європейська рада 1 лютого одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд. Це вказує на те, що Європа бере на себе безпекові зобов'язання щодо України. Про це у своєму вечірньому зверненні до українського народу 1 лютого сказав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні довгоочікуване рішення Євросоюзу – 50 мільярдів євро для України. Програма підтримки. Довготривала – на чотири роки. І це означає: українці мають фінансові гарантії для нашої соціальної стабільності", — сказав президент.

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Він додав, що Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна Україні. За таке рішення проголосували 27 держав.

"Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас це чіткий сигнал через Атлантику – сигнал про те, що Європа бере на себе зобовʼязання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 1 лютого голова Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що рішення про виділення 50 мільярдів Україні підтримали усі 27 членів ЄС. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що виділення нового пакету допомоги "доводить потужну єдність Євросоюзу".

Раніше виділення фінансування для України блокувала Угорщина. У ЗМІ згодом з’явилась інформація, що лідери ЄС готові саботувати економіку країни, якщо та не змінить свою позицію. В Угорщині заявляли, що їхній уряд шантажують.