"Держслужби працюють на межі": у Канаді виділили $362 млн на житло біженцям

За словами міністра з питань імміграції Марка Міллера, 100 млн від цієї суми підуть провінції Квебек.

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Федеральний уряд Канади виділить більше грошей на допомогу кількості прохачів притулку, що зростає. Міністр з питань імміграції, біженців та громадянства Марк Міллер оголосив 1 лютого, що понад 362 мільйони доларів направлять провінціям та містам, у яких зростає чисельність претендентів на статус біженця. Про це повідомляє CBC.

Гроші виділяють у межах Тимчасової програми житлової допомоги (Interim Housing Assistance Program). За словами Міллера, 100 млн від цієї суми підуть для провінції Квебек.

"Ця програма важлива, тому що дає людям дах над головою, особливо з урахуванням температури на вулиці. Але програму потрібно реформувати, над цим доведеться працювати найближчими місяцями", — зазначив він.

За його словами, згадана програма з 2017 року була по суті тимчасовим заходом для боротьби з безпрецедентними потоками міграції. Як розподілятиметься фінансування, повідомлять найближчими днями. Нове фінансування з'явилося після того, як представники регіональної влади закликали до додаткової федеральної допомоги.

Раніше прем'єр-міністр Квебека Франсуа Лего в листі до прем'єр-міністра Джастіна Трюдо писав, що через чисельну кількість прохачів притулку державні служби працюють на межі.

Підтримка біженців

Міжнародна організація з міграції (International Organization for Migration) допомагає біженцям з переїздом та доступом до інформації, що підвищує ймовірність успішної інтеграції в Канаді. Для цього розробили мобільний додаток O-Canada, який, за словами Джобста Келера, старшого спеціаліста з інтеграції та навчання мігрантів, дає можливість дізнатися про країну та скласти реалістичні очікування ще до переїзду.

Нагадаємо, що десятки тисяч українців переїдуть до Канади до березня цього року. За словами директора Operation Ukraine Safe Haven Сароша Різві, громадська підтримка йде на спад, колишнього інтересу до проблем українців уже немає. Але канадський держсектор уже більше підготовлений до напливу мігрантів.

Також повідомлялося, що в МЗС Канади заявили, що Київ і Оттава вийшли на фінішну пряму щодо гарантій безпеки.