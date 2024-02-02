Документа про відставку головкома Залужного на сьогоднішній день немає, — Данілов

В РНБО вважають, що домисли про відставку головнокомандувача ЗСУ дестабілізують ситуацію, зокрема, в Силах оборони.

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В РНБО стверджують, що на сьогодні немає документа про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це 2 лютого в коментарі "Українському Радіо" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Він сказав, що в Апараті РНБО не працюють з домислама, крім документів.

"Документа про відставку головнокомандувача на сьогоднішній день немає. Якщо з’явиться, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доки його немає, я б нікому не радив піднімати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося. Ви знаєте, що це дуже дестабілізує ситуацію безпосередньо в армії, і це не на користь. Якщо будуть ті чи інші документи, тоді ми можемо про це говорити", — сказав Данілов.

Він додав, що на сьогодні інформаційні війни "тривають 24 години на добу" і потужно впливають на підсвідомість.

Чутки про відставку Залужного

29 січня кілька українських ЗМІ повідомили, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного могли зняти зі своєї посади.

Після поширення чуток про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Зеленський не ухвалював рішення про відставку генерала.

У Financial Times інформували, що звільнення Залужного викличе "бурю" серед військових та цивільних українців, адже генерал "користується величезною підтримкою".