Цинічний маневр: у Байдена розкритикували законопроєкт про допомогу Ізраїлю без підтримки України

За словами прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр, адміністрація Байдена рішуче проти кроку, який не допомагає народу України захиститися від агресії Путіна.

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Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що не підтримає законопроєкт про допомогу Ізраїлю, якщо до нього не додадуть і фінансування України. Представники Байдена назвали такий підхід "цинічним політичним маневром" республіканців. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Повідомляється, що протягом кількох місяців адміністрація спільно з двопартійною групою вела роботу над угодою щодо національної безпеки, покликаною убезпечити кордони США, а також підтримати Україну й Ізраїль.

За словами Карін Жан-П'єр, республіканці в Палаті представників вдаються до цинічного політичного маневру.

"Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не забезпечує захист кордону та нічого не робить, щоб допомогти народу України захиститися від агресії Путіна", — зазначили представники адміністрації.

Голосування за 17,6 млрд доларів для Ізраїлю

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у суботу, 3 лютого, заявив, що наступного тижня Палата представників проголосує за законопроєкт про виділення Ізраїлю 17,6 млрд доларів допомоги без додаткових умов. Такий крок, імовірно, ускладнить зусилля інших сенаторів щодо допомоги Україні.

Нагадаємо, що в ЄС погодили допомогу для України на €50 млрд і подолали опір Угорщини. Київ отримає фінансування, водночас кошти для Угорщини не розморозять.

Також повідомлялося, що, за словами угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, Будапешту надали гарантії того, що їхні гроші не відправлять Києву. Виділення коштів має допомогти економіці України.