У Кремлі приховують правду від Путіна, а неугодних генералів відправляють у Сирію, — ISW

Після нещодавніх військових прорахунків під Новомихайлівкою російський "військкор" звинуватив чиновників з Міноборони РФ в умисному приховуванні інформації від Путіна. За його словами, якщо генерали часто спілкуються з Путіним, командування направляє їх до Сирії.

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Президент Росії Володимир Путін продовжує стикатися зі складнощами, пов'язаними з авторитарним режимом: йому не вдається отримувати точну інформацію про військово-політичне становище в країні. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 4 лютого.

Аналітики посилаються на відомого російського "військкора", який колись з'являвся в державних ЗМІ та був тимчасово затриманий у березні 2022 року. Він звинуватив російську бюрократію і чиновників Міноборони в умисному приховуванні інформації від Путіна. Ймовірно, це була відповідь на нещодавні заяви російських пропагандистів у спробі приховати військові невдачі під Новомихайлівкою.

За його словами, у РФ місцева влада тісно співпрацює з регіональними ЗМІ, щоб цензурувати й приховувати від Кремля будь-які негативні повідомлення. Створений Путіним у 2024 році консультативний інститут "Громадська палата РФ" для моніторингу діяльності місцевих органів влади та передачі точних відомостей нагору, цього не робить. Представники палати вирішили зберігати мовчання, як і чиновники, за діяльністю яких їм було доручено стежити.

За твердженнями російського джерела, Міноборони РФ залучено до тієї ж діяльності, що й регіональні чиновники, і намагаються приховувати військові невдачі від Путіна. Представники оборонного відомства також висловлюються проти тих, хто підриває ці зусилля. "Військкор" заявив, що Міноборони РФ зробило практично неможливим відвідування передової лінії для військових блогерів і урядових чиновників. Він також сказав, що ходять чутки, що російське військове командування направляє генералів до Сирії, якщо вони починають часто спілкуватися з Путіним.

За його словами, відсутність прозорості — систематична проблема російських урядових структур.

Нещодавні згадки Путіна про те, що "військкори" скаржаться на нестачу російських дронів для відбиття українських атак з лівого берега Херсонської області, вказують на те, що він, як і раніше, вбачає корисність у цих блогерах, які виконують роль конструктивної опозиції та обмежують російський уряд і чиновників. Це вказує на те, що Путін не прагне повністю цензурувати волонтерські спільноти, оскільки це можливість перевірити свій уряд. Видається малоймовірним, що у РФ і надалі проводитимуться кампанії проти "військкорів", якщо окремі фракції в Кремлі не переконають його в тому, що вони загрожують стабільності режиму.

Усе ж кремлівським чиновникам вдалося переконати Путіна в необхідності нейтралізувати таких медійних персон, як екс-ватажок проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін, а також медіаструктури, пов'язані із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

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