ЗСУ перейшли тільки до оборонних операцій у війні з Росією, — The New York Times

За словами журналістів, Сили оборони прагнуть завдати російським військам максимальної шкоди, уникаючи затяжних боїв, які можуть призвести до великих втрат із української сторони.

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Українські військові успішно утримують свої позиції на лінії фронту, переходячи від активних наступальних операцій до стратегії оборони. Про це повідомляє видання The New York Times.

Основним фокусом бойових дій залишається місто Авдіївка, де російські війська продовжують наполегливі атаки, попри труднощі, що виникають. Тижнями триває запеклий бій за контроль над промисловим районом на околиці міста, куди російські війська спрямовують свої сили. Під час боїв російські війська використовують підземні тунелі під міськими вулицями та направляють безпілотники, обладнані вибухівкою, проти українських позицій.

Атаки з боку російських збройних сил в Авдіївці й на інших ділянках фронту спрямовані на досягнення переваги, особливо в умовах припинення американської військової підтримки для України. Українські військовослужбовці, які перебувають на передовій, стверджують, що наразі здійснюють виключно оборонні операції, але це не означає, що вони просто прикриваються.

Українські солдати прагнуть завдати максимальної шкоди російським військам, уникаючи тривалих боїв, які могли б спричинити значні втрати з української сторони. До теперішнього моменту російські війська досягли лише обмежених успіхів, попри значні ресурси, вкладені в зимову наступальну кампанію.

У зв'язку з тим, що на деяких ділянках фронту російські військові мають змогу випускати вп'ятеро більше снарядів, українські військові все частіше звертаються до використання FPV-дронів для компенсації цієї різниці. Однак така заміна не повністю рівнозначна. Сергій Бец, начальник штабу 48-го окремого стрілецького батальйону 72-ї механізованої бригади, підкреслив, що безпілотні літальні апарати — це ефективний інструмент, але вони не можуть зрівнятися з міццю великокаліберних гармат.

За даними видання, росіяни, як і раніше, домінують у небі. Після короткої паузи, що послідувала за знищенням кількох російських винищувачів, бомбардування відновилися. Десятки гігантських воронок, залишених російськими бомбами в знищених селах, свідчать про руйнівну силу, яку продовжує застосовувати Росія.

Нагадаємо, у DeepState створили рейтинг найрезультативніших наступальних операцій на території України за 2023 рік. Наступ ЗС РФ на Бахмут посів перше місце.

Також аналітики підбили підсумки бойових зіткнень за січень 2024 року. Найбільше боїв було зафіксовано 18 січня, коли російські окупанти атакували Авдіївку.