"Ти воюєш або працюєш на державу": Зеленський розповів, як бронюватимуть від мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібно знайти формат підтримки бізнесу, який відкрито працює та сплачує податки.

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Під час робочої поїздки до Чернігівської області на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий механізм бронювання чоловіків від мобілізації. Про це йдеться на сайті президента.

Він зазначив, що необхідно провести відкритий діалог між державою та підприємцями щодо цього питання. Зеленський наголосив, що всі підтримують військових, але без людей, що працюють, не буде заробітних плат, тоді як зберігати економіку дуже потрібно.

"При цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу", — сказав Володимир Зеленський.

З його слів, потрібно знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито і сплачує податки. Для цього він попросив економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який працює "в білу", та до якого немає питань від податківців і правоохоронців. Такий захист від України повинен стосуватися не лише керівників і власників компаній, але і їхніх працівників.

Володимир Зеленський зауважив, що для держави важливі всі бізнеси — кожна людина, що дає навіть 10-30 робочих місць. Крім цього, він вважає, що в умовах війни потрібно максимально убезпечити роботу бізнесу в Україні.

Бронювання чоловіків від мобілізації: що відомо

26 січня голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, нардеп Дмитро Наталуха заявив, що в Україні розглядають нову концепцію бронювання працівників, яка передбачає плату за відстрочку від служби. Зокрема, це може коштувати від 6 до 50 тисяч гривень за особу на місяць.

30 січня він розповів, що остаточної суми вартості бронювання працівників від мобілізації ще немає. Він наголосив, що ціни різнитимуться до останнього дня, проте наразі найчастіше звучить сума в розмірі 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, 26 січня повідомлялося, що держбюджет України може отримувати від 18 млрд до 155 мільярдів гривень за рік завдяки платному бронюванню чоловіків.