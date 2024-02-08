"Не варто очікувати прогресу": посол Британії в НАТО пояснив, яким буде для України саміт у липні

Посол Великої Британії в НАТО Девід Куоррі сподівається, що американська допомога буде передана "якомога швидше", оскільки це буде політичним сигналом, який підтвердить незмінне зобов’язання Заходу перед Україною довести справу до кінця.

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На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні не варто очікувати великого прогресу в питанні стосовно свого членства у блоці. Про це заявив посол Великої Британії в НАТО Девід Куоррі, повідомляє Politico.

Члени військового альянсу зберуться в столиці США 9-11 липня. На його думку, ймовірно, обговорюватиметься тема щодо ймовірної участі України в НАТО, але Києву варто стримати свої очікування.

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Дипломат не очікує великого прогресу вперед. Водночас зазначив Куоррі, Велика Британія "абсолютно впевнена, що законне місце України — в НАТО".

"Це питання коли, а не якщо, і наша робота тут полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну, коли вона все ближче наближається до альянсу", — сказав він.

Союзники по НАТО давно висловлювали свою підтримку заявці України на членство, але досі не змогли запропонувати чіткий графік вступу. Торішній саміт у Вільнюсі завершився без чіткої декларації про те, що Україна може стати членом блоку після завершення війни з Росією, відсутність резолюції, яка нібито розлютила тоді українську сторону.

Куоррі сказав, що сподівається, що американська допомога буде передана "якомога швидше". З його слів, це буде дуже важливо як з точки зору суті, так і з точки зору політичного сигналу, який надійде стосовно незмінного зобов’язання Заходу перед Україною довести це до кінця.

"Ми справді сподіваємося побачити швидкий прогрес у цьому пакеті", — сказав Куоррі.

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі 7 лютого заявив, що Росія втратила 300 тисяч військовослужбовців у війні проти України. Подальша підтримка Києва, з його слів, не є "благодійністю", оскільки відповідає інтересам безпеки альянсу.