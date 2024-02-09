Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом: полонених ЗСУ на борту літака не було, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, російські медіа, якби військовополонених транспортували літаком Іл-76, обов'язково скористалися б ситуацією, знявши кілька пропагандистських сюжетів на місці аварії.

Related video

Олексій Данілов, секретар РНБО, підтвердив інформацію про катастрофу літака Іл-76 у Росії, однак зазначив, що в ньому не було українських військовополонених. Він також зазначив, що Україна не має достатньої інформації про долю своїх полонених, які мали бути обміняні того дня. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерана, і на основі того, що відбувалося далі. Якби це сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б у значній кількості", — наголосив Данілов.

На думку секретаря РНБО, російська влада безумовно скористалася б цією ситуацією для телеефіру і зняла б матеріали на цю тему.

"Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, потрібно просто почекати. Якби це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так кричав, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, тому що якби це сталося насправді, це була б зовсім інша картинка", — сказав секретар РНБО і додав, що в сучасному світі нічого приховати неможливо.

Нагадаємо, що 24 січня в Бєлгородській області РФ сталося падіння російського Іл-76 поблизу села Яблонове. Російська влада стверджує, що на борту перебували 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу і троє супроводжуючих, звинувачуючи Україну у знищенні літака.

Офіційні джерела в ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня був запланований обмін. Проте заява про наявність українських військовополонених на борту не підтверджується розвідкою. ГУР також зазначили, що на борту могли бути як ракети, так і члени екіпажу, включно з російськими чиновниками, але ФСБ в останній момент заборонила їм сідати на літак.