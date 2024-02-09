Окупанти підняли прапор РФ в Новомихайлівці, але ЗСУ їх вибили, — DeepState (карта)

За даними аналітиків, російським військовослужбовцям вдалося зайти в будинки на околиці населеного пункту, однак Сили оборони оперативно вибили загарбників з Новомихайлівки. Генштаб ЗСУ, зі свого боку, відзвітував, що впродовж минулої доби на цьому напрямку відбито 16 ворожих атак.

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На Донеччині поблизу села Новомихайлівка тривають активні бої. Окупанти змогли зайти до населеного пункту, але Сили оборони їх після того вибили. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Не припиняються бої й у Новомихайлівці. Ворог не полишає спроб зайняти село. На днях йому вдалося зайти в крайні будинки населеного пункту і навіть підняти прапор, проте за попередньою інформацію, к*цапів вдалося вибити із села", — йдеться в повідомленні.

Аналітики DeepState також повідомили, що українські оборонці активно знищують ворожу техніку, яка прямує в бік Новомихайлівки.

Новомихайлівка DeepState

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 9 лютого зазначили, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

Нагадаємо, що піхота ЗС РФ наступає на місто Часів Яр на Донеччині. Позиції РФ в 4 км від міста.