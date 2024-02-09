Саудівська Аравія "поклала око" на ТОС-1А: навіщо саудитам "Солнцепек", — експерти

Оглядачі вважають, що Ер-Ріяд зацікавився російськими системами через їх широке застосування на війні в Україні та високу вогневу міць.

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Саудівська Аравія в перспективі може закупити важкі вогнеметні системи ТОС-1А, ПТРК "Корнет-ЕМ" і стрілецьке озброєння. Про це 8 лютого повідомив агентству ТАСС генеральний директор компанії "Рособоронэкспорт" Олександр Міхєєв на виставці World Defense Show 2024 в Ер-Ріяді.

"Модернізовані важкі вогнеметні системи ТОС-1А, протитанкові ракетні комплекси "Корнет-ЕМ", зброя ближнього бою і стрілецьке озброєння незмінно викликають інтерес у представників збройних сил близькосхідних країн", — заявив він.

Тим часом оглядачі Bulgarian Military припустили, що Ер-Ріяд зацікавився російськими вогнеметними системами ТОС-1А з огляду на їх широке застосування під час бойових дій в Україні. Ймовірно, близькосхідні фахівці визнали їх досить ефективним озброєнням у великому асортименті сучасних ракетних систем.

Крім того, російська вогнеметна система останнім часом пройшла низку поліпшень. Так з'явилася модернізована версія ТОС-2 "Тосочка", яка завдяки колісному шасі та інтегрованому пристрою заряджання стала мобільнішою за попередника ТОС-1А. Однак саудити, якщо вірити заяві Міхєєва, зацікавилися саме гусеничним варіантом "Солнцепек", який до того ж має 24 пускові осередки для термобаричних снарядів порівняно з 18 у ТОС-2.

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Нагадаємо, в мережі з'явилася інформація, що російські зброярі ведуть роботи зі створення вдосконалених вогнеметних систем ТОС-3 під назвою "Дракон". Експерти вважають, що нова система буде встановлена на гусеничне шасі танка Т-72 або Т-80.