Напад на країну НАТО через 3-5 років: РФ виробляє в 10 разів більше снарядів, ніж ЄС, — FT

За словами голови Міноборони Данії Троельса Лунда Поульсена, у РФ може з'явитися достатній військовий потенціал раніше, ніж очікували в Європі. Москва перезавантажила свій ВПК і забезпечила постачання з Ірану та Північної Кореї.

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Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен як і його колеги з ЄС, б'є на сполох через збільшення оборонних видатків РФ, що може призвести до прямої конфронтації з НАТО та перевірки зобов'язання Альянсу щодо колективної безпеки. Про це пише Financial Times.

"Не можна виключати того, що через 5-7 років Росія вирішить протестувати статтю 5-ту статуту НАТО і солідарність країн", — заявив Поульсен в інтерв'ю місцевому виданню Jyllands-Posten, пославшись на нові дані та на те, що ще минулого року оцінки НАТО були іншими.

Останнім часом подібні попередження почастішали. У приватних бесідах багато хто побоюється, що перемога Дональда Трампа на листопадових виборах у США надихне РФ.

Цього року і голова Міноборони Швеції, і прем'єр-міністр країни вже попереджали своїх громадян про те, що їм слід морально підготуватися до війни. Німецькі та естонські міністри заявили, що Росія може напасти на НАТО протягом п'яти-восьми років.

"Поки західні союзники Києва намагалися домовитися про подальше фінансування і нарощування виробництва зброї для України, Росія перезавантажила свій ВПК і забезпечила постачання озброєнь із таких країн, як Іран і Північна Корея", — зазначили журналісти.

За словами Поульсена, є підстави для занепокоєння, оскільки потенціал РФ у тому, що стосується виробництва військової техніки, значно зріс.

"Росія потенційно прагне [до нападу]. Тепер у них також може з'явитися військовий потенціал, раніше, ніж ми очікували", — пояснив Мікаель Йоханссон, гендиректор шведської оборонної компанії Saab, однієї з провідних у Європі.

Він стурбований тим, що Росія виробляє приблизно 4-5 млн артилерійських снарядів на рік — у 10 разів більше, ніж здатна Європа. За його словами, існує значна потреба в "більшій кількості майданчиків і потужностей" для виробництва зброї в Європі.

Влад Георгіце, нещодавно призначений керівником збройних сил Румунії, заявив, що Росія завдасть удару по Молдові та західних Балканах, якщо доб'ється успіху в Україні. Він радить громадянам Румунії бути готовими до такого розвитку подій.

"Російська Федерація на цьому не зупиниться. Якщо переможе в Україні, наступною мішенню стане Молдова. Ми станемо свідками напруженості на західних Балканах. Я більш ніж переконаний, що політика президента [Володимира] Путіна в найближчому майбутньому буде загострюватися", — заявив Георгіце.

Нагадаємо, що у ЗСУ закінчаться винищувачі Су-25, тому Україна чекає на американських "Бородавочників" A-10 Thunderbolt II.

Також повідомлялося, що аналітики ISW оцінили заяви Путіна в інтерв'ю Такеру Карлсону. Повідомляється, що очільник Кремля "переписав століття історії" і хоче зруйнувати Україну.