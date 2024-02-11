ЗС РФ на Донеччині зібрали "цар-поїзд" завдовжки 30 км: навіщо він, і як він може завадити ЗСУ

Залізничні вагони ЗС РФ захопили на окупованих територіях і вирішили використати їх як лінію оборони. Пошкодити, зрушити, чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, кажуть аналітики DeepState.

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На окупованій Донеччині окупанти створили незвичну лінію оборони. Для цього вони використали понад 2 тисячі залізничних вагонів. Про це повідомили аналітики DeepState.

Зазначається, що "цар-потяг" — безперервна конструкція з товарних вагонів, розтягнувся на 30 км по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Для цього використали близько 2100 вагонів різного типу.

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"Зведення цієї вагонної багатоніжки почалось у липні 2023 року. Для побудови, вочевидь, використовувався рухомий склад, вкрадений з тимчасово окупованих територій. Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задумка зрозуміла — перешкода для просування Сил Оборони", — вважають аналітики DeepState.

Карта DeepStateUA з "цар-потягом"

Вони вважають, що цю конструкцію можна розглядати як окрему лінію оборони, бо пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко. Також на цій ділянці фронту неможливий рух техніки без пробиття "коридору".

Нагадаємо, що 11 лютого стало відомо, що ЗС РФ увійшли до Первомайського на Донеччині і захопили 40% села.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ просуваються в районі Бахмута. Також там є випадки страти українських військових окупантами.