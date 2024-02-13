РФ може завдати масованого ракетного удару по Україні через річницю вторгнення, — ОК "Південь"

Треба розуміти, що нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї, зокрема, далекобійної, але потрібен певний час на підготовку масованих атак, зазначає речниця командування Наталія Гуменюк.

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Росія незабаром може влаштувати масовану ракетну атаку по території України і приурочити її до 2 річниці початку повномасштабної війни. Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Так, у штабі Сил оборони Півдня України вважають, що це може статися, але не обов'язково саме 24 лютого.

За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, виключати цього не можна, і що ЗС РФ постійно тримають українських захисників неба в напрузі.

"Ми спостерігали за час повномасштабного вторгнення, що, розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою, і намагається створити ефект певної несподіванки. Треба розуміти, що нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї,зокрема, далекобійної, але потрібен певний час на підготовку масованих атак. Час від часу ми бачимо це за зведеннями, ворог здійснює і точкові ракетні атаки, перевіряючи здатність сил ППО, їх розташування, переорієнтацію тощо", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що вночі 13 лютого ЗС РФ атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи було знищено 16 російських дронів у межах Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Раніше повідомлялося, що Україна тепер застосовує проти іранських дронів-камікадзе систему спуфінгу "Покрова", яка збиває з пантелику системи навігації безпілотників. Дрон не зможе визначити, що його фальсифікують.