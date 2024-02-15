Безкоштовно і законно: Байден міг би вже завтра відправити мільйони боєприпасів Україні, — ЗМІ

Адміністрація президента США рідко використовувала можливості EDA (excess defense articles) стосовно постачання зброї в Україну. У таких випадках вони були частиною складних "кільцевих угод".

Related video

В адміністрації президента США Джо Байдена є бюрократично складний, але цілком законний спосіб відправити Україні артилерійські снаряди. І їх мільйони. Про це повідомляє Forbes.

Законодавство США надає американському президенту право продавати зі знижкою або навіть передавати безоплатно будь-яку наявну зброю, яку американські військові вважають надлишковою для своїх потреб.

Закон обмежує щорічну передачу так званих "надлишкових оборонних товарів" 500 мільйонами доларів на рік. Але той самий закон не визначає вартість тієї чи іншої зброї. Теоретично постачання можна оцінити в нуль доларів, вважають журналісти.

Байден рідко використовував можливості EDA (excess defense articles) щодо постачання зброї Україні. У таких випадках вони були частиною складних "кільцевих угод", коли надлишкову зброю передавали третім країнам — Еквадору та Греції. Потім прямо або побічно заохочувалися передачі озброєнь Україні.

Сполучені Штати, наприклад, запропонували Еквадору армійські транспортні гелікоптери UH-60, Еквадор, зі свого боку, мав поставити Україні зайві гелікоптери Мі-17 і системи ППО. Греція отримує літаки C-130.

Журналісти зазначають, що немає жодних юридичних причин, через які Байден не міг би відмовитися від посередників і в межах EDA безпосередньо підтримувати Україну, зокрема й артилерійськими боєприпасами.

Строго кажучи, у США немає надлишку більшості різновидів артилерійських боєприпасів на армійських складах, оскільки йде підготовка до воєн, схожих на українську.

Але є виняток. На зберіганні у США перебуває близько чотирьох мільйонів удосконалених касетних боєприпасів 155 мм подвійного призначення. Снаряди M483A1 і M864 DPICM розкидають 88 або 72 суббоєприпаси розміром із гранату.

Кілька років тому в американській армії вирішили, що DPICM, вироблені у великих кількостях у 70-90-х роках, ненадійні й небезпечні. Імовірність, що суббоєприпас виявиться неробочим — на рівні 14%.

Приблизно у 2017 році було заявлено про необхідність у нових касетних снарядах з 1% тих, що не розірвалися.

"Снаряди, що перебувають зараз на складах США, не відповідають меті Міністерства оборони", — писав Пітер Берк, колишній головний менеджер служби з боєприпасів.

Адміністрації Байдена вдалося відправити в Україну неназвану кількість DPICM, можливо, десятки тисяч, перш ніж республіканці заблокували додаткове фінансування.

Боєприпаси, що залишилися на складах армії США і Корпусу морської піхоти, могли б передаватися Україні як надлишки, на них не довелося б витрачати жодного долара. Чотири мільйони снарядів або близько того має вистачити на роки інтенсивних боїв.

Чому Байден досі не вдався до такої опції, невідомо. Можливо, він чекає затвердження 60 мільярдів доларів, які нададуть більше можливостей у плані закупівлі або навіть виробництва нових боєприпасів і зброї для України.

Нагадаємо, що Китай в ООН зажадав зупинити постачання зброї Україні.

Також повідомлялося, що Чорноморський флот РФ продовжує втрачати приблизно по кораблю на місяць.