Підгорає щодня: РФ готує аеродроми до можливих атак, — Ігнат

За словами спікера командування Повітряних сил, для успішних ударів по ворожих об'єктах Україна дедалі частіше застосовує БПЛА великого радіусу дії.

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Росія активно готує свої військові аеродроми до можливих масованих атак. Водночас в окупантів регулярно відбуваються інциденти та аварії на їхніх об'єктах. Це змушує їх вживати заходів щодо забезпечення захисту своїх військових об'єктів. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню "24 Канал".

Зазначається, що Україна все частіше завдає ударів по аеродромах супротивника, застосовуючи для цього крилаті ракети та ударні безпілотні літальні апарати. У зв'язку з цим, російське міністерство оборони провело перевірку своїх військових аеродромів на стійкість до можливих масованих ударів.

"Хіба в них не підгорає щодня? Щось підгорає, тому, звичайно, вони хочуть більше захистити свої об'єкти. Це зрозуміло. Україна все частіше застосовує різні засоби повітряного нападу. Зокрема, ударні БПЛА великого радіусу дії", — сказав Ігнат.

Російські аеродроми не розташовані на кордоні, а будуються на віддалених територіях. Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що українські збройні сили вже неодноразово завдавали ударів по аеродромах противника. Особлива увага приділяється тимчасово окупованим територіям, включно з Кримом.

"Повітряні сили скільки разів уже по різних аеродромах діставали крилатими ракетами. І, відповідно, інші Сили оборони, які мають можливість робити це безпілотниками ударними. І досить-таки успішно", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, стало відомо, що внаслідок ракетного удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму в середу, 31 січня, уражено командний пункт російських окупантів.

У вівторок, 13 лютого, в тимчасово окупованому Криму на аеродромі "Саки" в селі Новофедорівка сталася пожежа. Неподалік від місця пожежі розташована стоянка військової техніки та майданчик радіолокаційної станції (РЛС).