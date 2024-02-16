Китайська експансія на Близькому Сході: Пекін виводить Талібан з ізоляції, — ЗМІ

Китай обіцяв не втручатися у внутрішні справи Афганістану. В обмін на це таліби не повинні допустити використання китайських земель для ведення бойових дій.

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Після першої зустрічі глав МЗС Китаю та Афганістану в інформаційному полі з'явилися чутки, що Пекін має намір вивести Талібан з ізоляції в обмін на розвиток літієвих і мідних рудників. На тлі цих чуток, які посилилися після виведення збройних сил США з Афганістану, експерти заговорили про експансіоністські задуми Китаю в країнах Перської затоки та Близького Сходу. Про це йдеться в матеріалі The Eurasian Times.

Оглядачі пишуть, що Пекін, схоже, не надає тероризму того виняткового значення, яке надають йому такі країни, як Індія, Японія або Південна Корея.

"Коли Китай двічі наклав вето на резолюції більшості членів Ради Безпеки, в яких пакистанці були названі винуватцями кривавої бійні в Мумбаї, увесь світ був приголомшений тим, як відкрито Китай протегує тероризму в будь-якому місці, якщо він шкодить інтересам інших країн, не дружніх до Китаю", — підкреслили оглядачі.

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Усі сумніви щодо намірів Пекіна налагодити дружні відносини з талібами було відкинуто після того, як голова КНР Сі Цзіньпін зробив сміливий крок і 29 січня 2024 року під час офіційної церемонії прийняв вірчі грамоти посла Афганістану в Пекіні.

Сі Цзіньпін та офіційний представник уряду руху "Талібан" Білал Карімі

Що отримає Пекін натомість

Китайська сторона також заявляла, що Афганістан не повинен залишатися поза міжнародної спільноти, а таліби повинні виправдати очікування зовнішнього світу. А зі свого боку Пекін обіцяв не втручатися у внутрішні справи сусідньої країни.

Гарантії невтручання з боку Китаю, безумовно, є відповіддю на зобов'язання талібів не допустити використання їхніх земель для ведення бойових дій проти іншої країни і це досить важлива обставина, зазначають оглядачі.

Річ у тім, що у східній частині Китаю не зовсім спокійно, оскільки загроза уйгурського ісламського повстання в Сіньцзяні залишається політичним сценарієм. Ширилися чутки, що деякі уйгурські фундаменталісти проходять підготовку з терору десь у Нангархарі, північно-східній частині Афганістану.

На закінчення автори матеріалу пишуть, що однією з умов, які Пекін висунув для визнання Афганістану, було те, що, окрім іншого, Кабул має налагодити відносини зі своїми сусідами.

"На сьогоднішній день Пакистан є єдиним сусідом Афганістану, з яким відносини зіпсовані. Висування цієї умови означає, що Китай хоче залучити до цього процесу і Пакистан, що місцеві фундаменталісти перестали пропагувати рух ісламського відродження", — сказано в публікації.

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