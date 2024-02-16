РФ відправила на фронт танки Т-80БВМ варіанта 2023 року: які поліпшення отримала машина

Серед іншого Т-80БВМ отримав досконаліший захист, включно з комплексом "Релікт", а також газотурбінний двигун потужністю 1250 к.с. і посилену ходову частину.

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Російська компанія "Омсктрансмаш" 13 лютого заявила про постачання чергової партії танків Т-80БВМ зразка 2023 року російським підрозділам, дислокованим в Україні. Ймовірно, ці машини призначені для розгортання на Лиманському напрямку в районі Кремінського лісу, можливо, для підтримки піхотних операцій проти українських сил. Про це повідомляє Army Recognition.

Ця модель — оновлена версія наявного танка Т-80 зі змінами під впливом війни в Україні, що триває. Зазначається, що "Омсктрансмаш" наразі виробляє 152 одиниці Т-80БВМ моделі 2023 року, до того ж 15 одиниць уже відправлено на озброєння.

Раніше підприємство виробляло близько 40 танків Т-80 на рік, але тепер зброярі мають намір наростити виробництво до 400 одиниць на рік. Таке різке зростання виробництва пов'язане з напруженістю, що триває, і воєнними діями в Україні.

Одночасно "Уралвагонзавод" заявив про плани відновити виробництво танків серії Т-80, що було підтримано Міністерством оборони РФ.

Модернізація танка

Спираючись на досвід бойових дій в Україні, танк Т-80БВМ моделі 2023 отримав низку удосконалень, спрямованих на посилення його захисних можливостей. Зокрема, у верхню та задню частини башти й корпусу інтегровано екран, що забезпечує підвищений захист від гранатометів (РПГ) та дронів-камікадзе.

Верхній броньовий модуль із дротяним екраном виконаний у вигляді швидкознімного модуля для полегшення транспортування, а додатковий динамічний захист встановлений у металевих корпусах.

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Також для зниження помітності танка в комплект постачання включені чохли "Накидка", у яких використовується спеціалізований синтетичний матеріал для поглинання тепла та радіохвиль. Цей камуфляжний комплект значно знижує ймовірність виявлення танка інфрачервоними головками самонаведення та радіолокаційними системами, підвищуючи його скритність. Також встановлено динамічну броню "Релікт".

Також новітні Т-80БВМ отримали систему електронних перешкод "Волнорез", оснащену двома антенами, здатну ефективно придушувати безпілотники в радіусі від 600 до 1000 метрів.

Вогневу міць танка підвищено завдяки інтеграції тепловізійного прицілу 1ПН96МТ. Як стверджується, він має кращі можливості щодо захоплення цілей порівняно з попередниками.

У плані ходових якостей Т-80БВМ зазнав значних удосконалень, включно з газотурбінним двигуном потужністю 1250 к.с., посиленою ходовою частиною та модернізованою торсіонною балкою, що підвищило його прохідність. Інтеграція автоматичної системи натягу гусениць знижує необхідність у ручному регулюванні, підвищуючи загальну бойову готовність танка.

Нагадаємо, військове командування РФ наповнює передову танками Т-80, Т-72, Т-62 та навіть Т-55 кінця 1950-х років, які були на зберіганні. Частину з них модернізують, інші йдуть у бій без будь-яких поліпшень.