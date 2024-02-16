Заблокованих підрозділів немає: Тарнавський підтвердив частковий вихід ЗСУ з позицій в Авдіївці

Сили оборони почали отримувати більше снарядів у Авдіївці й інших засобів ураження, однак з втратами вийшли з позиції на південній околиці міста.

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На Авдіївському напрямку та самій Авдіївці тривають запеклі бої. Окупанти штурмують одразу з кількох напрямків. Відбувається планове підсилення підрозділів. Про ситуацію в місті розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика – працює. За дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене. Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає", — заявив Тарнавський.

Він додав, що українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки, а на інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції.

Втрати ЗС РФ в Авдіївці за добу

За добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян склали 711 осіб – найбільше в цьому році. Левова частка із цього числа – результат бойової роботи Сил оборони, які знищують противника на Авдіївському напрямку. Лише за добу тут було ліквідовано до півтисячі росіян.

Олександр Тарнавський повідомив, що ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу і підпалив цистерну із залишками нафталіну та спричинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників.

Нагадаємо, що 16 лютого зранку бійці 3-ї штурмової бригади повідомили, що на одній із ділянок в місті вони перебувають у повному оточенні, але маневрами намагаються прорвати кільце.

Раніше повідомлялося, що бійців "Російського добровольчого корпусу" перекинули в Авдіївку. Вони зізнаються, що довелося відступити з деяких позицій ціною життя окремих бійців, які прикривали відхід групи.