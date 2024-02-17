"Ситуація дуже погана": Кулеба назвав 2 проблеми західних боєприпасів для України

За словами українського дипломата, не всі снаряди підходять до одних і тих самих установок. При цьому політики, які "ставлять галочку", не стежать за цим.

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Сьогодні є дві ключові проблеми, які стосуються поставок боєприпасів Україні. Йдеться не тільки про кількість. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого.

За його словами, насамперед варто поговорити про кількість і сталість цих поставок від партнерів. Вони не зовсім стабільні, при цьому вкрай необхідні українським захисникам, щоб мати можливість продовжувати боротися з російськими окупантами.

"Ситуація дуже погана сьогодні, це не моя політична оцінка, це меседж, який ми всі отримуємо з фронту — президент, військові радники, військовослужбовці пишуть із фронту — погана ситуація, потрібні боєприпаси", — заявив Дмитро Кулеба.

Друга проблема, як зазначив український дипломат, має досить специфічний характер. Річ у тім, що поставлені снаряди не завжди підходять до установок, які є в наявності в українських військових. Не можна використовувати один і той самий боєприпас на всіх гарматах 155 калібру.

"Бачите, коли ухвалюють рішення про постачання певної кількості снарядів, скажімо 155 калібру, ухвалюють політичне рішення і поставлено 10 тисяч снарядів, ми ставимо галочку і чекаємо на наступні партії... Але річ у тім, що всі ці гаубиці та гармати калібру 155 мм було створено для конкретних типів снарядів цього калібру, які були виготовлені в конкретній країні. Політики ставлять галочку, отримують належне за здійснення цієї поставки, а на місцях виникає величезна технічна проблема", — підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 17 лютого повідомлялося, що президент Чехії знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. За словами Петра Павела, невідоме джерело може поставити для ЗСУ 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 000 122 міліметри. Для цього потрібна допомога партнерів.