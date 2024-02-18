Ракетний удар РФ по Краматорську: з-під завалів зруйнованого будинку врятували кота (фото, відео)

Російські ракети прилетіли в промзону та приватний сектор міста. Тварину врятували вночі під час розбору завалів приватного будинку, а психологиня із ДСНС допомогла їй заспокоїтися.

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Після обстрілу Краматорська російськими військами 17 лютого під завалами будинку рятувальники знайшли кота. Тварину вже передали господині, розповіли в Міністерстві внутрішніх справ України.

"Уночі на Донеччині рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого росіянами будинку котика. Ще одне врятоване життя", — зазначили в пресслужбі МВС.

Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області уточнило, що кота врятували вночі 18 лютого під час розбору завалів приватного будинку.

Психологиня допомогла заспокоїтися власниці та приділила увагу переляканій тварині, зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у Краматорську російські ракети влучили в промзону та приватний сектор. Під завалами житлових будинків були четверо людей, зокрема двоє підлітків 14 та 16 років.

Фокус раніше писав, що російські окупанти 24 рази запускали по населених пунктах України балістичні ракети з Північної Кореї. За даними генпрокурора України Андрія Костіна, від обстрілу цими снарядами вже загинули 14 цивільних.